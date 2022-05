Matías Almeyda dio su pronóstico sobre el partido entre Argentina y México del Mundial de Qatar y adelantó quién clasificará en dicho grupo

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El estratega argentino Matías Almeyda, que actualmente dirige al AEK de Atenas, pero que durante mucho tiempo estuvo en el fútbol mexicano, se atrevió pronosticar lo que pasará en el partido entre Argentina y México del Mundial Qatar 2022 y también se atrevió a comentar cuáles serán las selecciones que clasificarán en el grupo C.

La presentación oficial de Almeyda como entrenador de AEK Atenas. Primera experiencia en Europa para el Pelado tras dirigir en Argentina, México y Estados Unidos. https://t.co/G8uCvYaB4H — Claudio Mauri (@hcmauri) May 21, 2022

Y es que durante una entrevista concedida para Fox Sports, Almeyda comentó que el ‘Tri’ y la ‘Albiceleste’ terminarán empatando su partido y que luego de las tres jornadas de fases de grupos, las dos selecciones americanas avanzarán a octavos de final.

“Argentina y México van a pasar los dos, tienen que pasar los dos. Un empate y pasan los dos”, comentó el DT.

"Argentina y México van a empatar y van a pasar"🗣️



Almeyda da su pronóstico para #Qatar2022 https://t.co/GbPDONrPK5 — MARCA Claro (@MarcaClaro) May 25, 2022

Durante la entrevista, ‘El Pelado’ también reconoció que extraña México, ya que vivió muchos años de su vida allí en donde conoció personas que marcaron su vida, tanto en lo personal como en lo futbolístico.

“Se extraña mucho, han pasado tres años y medio y el recuerdo de haber vivido en México a nivel familiar, amigos que he hecho fuera del fútbol y a nivel deportivo lo he extrañado no voy a decir que no”, comentó Almeyda.

Por último recordó lo que fue su última etapa con Chivas y confesó que no fue una buena temporada y explicó el motivo por el cual dejó de lado la Liga MX y se volcó exclusivamente por la Concachampions.

¿'EL PELADO' EN LA ÚLTIMA PALABRA?😱🔥



Matías Almeyda aseguró que quiere regresar a México en un futuro, a algún equipo en la Liga MX… ¿o a #LUP? 😆🙏https://t.co/DFdb8rQpc5 — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) May 25, 2022

“Mi último torneo no fue bueno, se jugaba otro título que era el de la Concachampions que no era para menospreciar porque era uno de los pocos trofeos que le faltaba en la vitrina a Chivas y no había equipo para jugar dos torneos, ese fue el final”, finalizó.

Argentina y México se verán las caras en el Mundial de Qatar el 26 de noviembre en la segunda jornada. Arabia Saudita y Polonia son las otras dos selecciones que completan el grupo C.

