Entrevista: Regina Blandón derribará muros para construir sueños en nuevo reality show

“Hacer el bien, sin mirar a quien” podría ser el lema de la serie ‘Remodelaciones con Celebridades México’, un proyecto encabezado por la actriz Regina Blandón y la arquitecta Vanessa Vielma, quienes a lo largo de ocho capítulos harán equipo con diversas celebridades con el fin de remodelar y transformar, en tiempo récord, el hogar o el sitio especial de esas personas que han marcado sus vidas.

En la primera temporada de este programa, basado en la emisión canadiense encabezada por los hermanos Jonathan y Drew Scott, se cuenta con la participación de famosos de la talla de los cantantes Jesús Navarro, Rubén Albarrán, Ximena Sariñana y de Jesse & Joy; así como de las actrices Yalitza Aparicio, Camila Sodi y Dominika Paleta; además del influencer Juan Pablo Zurita.

El influencer Juan Pa Zurita ayudó a la arquitecta Vanessa Vielma con la elección de materiales y de la paleta de colores. (Discovery Familia)

Para conocer más acerca de este proyecto, que más allá de transformar casas, transforma vidas, tuvimos una conversación con Regina Blandón, quien gracias a esta producción pudo descubrir una faceta más en su carrera artística.

“Yo nunca había hecho un reality, había hecho conducción, pero no en una cosa de ocho episodios. Tú conduces la plática, entonces es mucha presión encima, sobretodo trabajar contra reloj, porque una remodelación se tarda lo que se tenga que tardar. Aquí tenían que ser siete días o la persona llegaba y veía su casa a medio tirar. Para nosotras, como para el equipo de producción y para todes les involucrades fue trabajo arduo y de mucha presión, pero todo bien, terapeútico y catártico, en ciertos momentos”, nos compartió Regina Blandón desde la comodidad de su hogar en Ciudad de México.

Regina Blandón puso a prueba sus habilidades en el mundo de la construcción (Discovery Familia)

La también comediante, quien saltó a la fama por dar vida a ‘Bibi’ en ‘La Familia P. Luche’, no solo se limitó a llevar a buen puerto la conducción del reality show, sino que ella misma tomó el mazo, el taladro, la brocha y apoyó en la reconstrucción de los hogares, por lo que ya tiene varios oficios más para agregar a su ya, de por sí, extenso currículum.

“Le colamos castillos, le rompemos muros, que eso fue lo que más me gustó. Creo que hicimos un gran equipo con Vannessa Vielma, mi coconductora. Es una arquitecta chingonsísima que tampoco había hecho unas cosas como de conducción o de estar frente a una cámara, entonces ahí nos echábamos la mano las dos. Nos ayudamos mucho entre nosotras dos en un mundo como el de la construcción, que es básicamente masculino. De repente esta energía femenina le daba otra onda y fuimos muy felices. Muy cansadas estuvimos, pero muy felices”, nos compartió Regina Blandón.

Jesse & Joy aportaron su granito de arena para transformar el hogar de sus tíos (Discovery Familia)

Regina, quien se la pasó llorando a lo largo de la serie por las emotivas historias que se cuentan en ella, destacó que ‘Remodelaciones con Celebridades México’ le permitirá a los televidentes conocer la otra cara de sus estrellas favoritas, pues no las verán como las aprecian en un escenario o en un pantalla de televisión, sino como en realidad son día con día.

“La base del programa es ver a la celebridad agradeciendo a alguien por estar en su vida, por cómo la ha cambiado y eso fue lo que más me llamó la atención porque no es un programa de ‘ven y te pago’, sino que estas personas, que sentimos tan cercanas, pero que en realidad no conocemos tan a fondo, están mostrándole una parte de su vida amorosa y generosa a alguien que ha cambiado la suya, entonces me llamó mucho la atención y cuando me invitaron a participar no lo dudé mucho, la verdad”, continuó.

¿A quiénes eligieron las celebridades para transformas sus hogares y, de paso, sus vidas?

La actriz oaxaqueña Yalitza Aparicio contribuyó con la remodelación de las instalaciones de la fundación ‘Hogar Dulce Hogar’, especializada en acoger a niños en condición de vulnerabilidad.

Yalitza Aparicio tomó el mazo y contribuyó la la reconstrucción de una casa hogar. (Discovery Familia)

También veremos a la actriz polaca Dominika Paleta aportando su granito de arena para transformar la casa del diseñador gráfico Gonzalo Tassier; a Rubén Albarrán llevando una alegría a los adultos mayores que acuden la casa ‘Vida Alegre’ y a Camila Sodi, quien quiso convertir el hogar de su terapeuta en un auténtico spa.

El influencer Juan Pa Zurita transformó la casa de Goofy, su coach de paddle; Ximena Sariñana y Jesse & Joy hicieron lo propio con la residencia de los tíos con los que crecieron; mientras que Jesús Navarro decidió sorprender a Beto de Paz, el director musical de Reik, a quien le acondicionó el apartamento que comparte con su pareja e hijo.

Jesús de ‘Reik’ ayudó a darle una nueva cara al apartamento del director musical de la agrupación. (Discovery Familia)

Aunque las celebridades tuvieron muy claro a quién iban a a ayudar, Regina Blandón se sinceró con nosotros y nos contó que hay tanta gente que ha hecho tanto por ella, que no sabría a quién de ellos elegir para devolverle parte de lo mucho que le han dado, pues son varias las personas que merecerían esa remodelación.

“La verdad, me siento muy afortunada porque tengo a mucha gente que agradecer en la vida. Obviamente uno piensa en su familia. Mi mamá ha estado pegada a mí desde que comencé a trabajar. Empecé a trabajar muy pequeña, entonces ella estuvo en cada set todo el tiempo, sacrificando su vida y la de mi hermano -en algunos momentos- por estar junto a mí y para mantenerme con los pies en la tierra, a pesar de lo que fuera.

Mi padre me enseñó la disciplina y que en esta carrera se tiene que estudiar y mientras más sepas, más rico es. Mi hermano, sin él muero. Tengo amigues que han estado en situaciones que digo ‘ya me voy a morir’ y agradezco mucho su amor sin condiciones, sin no esperar nada a cambio, nada más estar ahí. Creo que lo que sí es que les iba a dar un ladrillo a cada uno y que hagan con él lo que quieran, porque soy muchas personas con las que estoy muy, muy agradecida”, se sinceró la también cantante.

¿Dónde y cuándo puedo ver ‘Remodelaciones con Celebridades México’?

‘Remodelaciones con Celebridades México’ llegará a la pantalla de Discovery Familia el miércoles 15 de junio a las 9pm E/P.

