Irina Baeva opina sobre el reencuentro entre Martha Julia y Gabriel Soto ¿Le prohibió que fuera?

Irina Baeva confiesa si es verdad que está celosa de Martha Julia, ahora que la actriz y Gabriel Soto se reencontraron durante las grabaciones de la nueva versión de la telenovela ‘La Madrastra’ que produce TelevisaUnivision.

Aunque hace unos días surgieron rumores que aseguran Irina Baeva sintió celos al saber que su prometido volvería a trabajar con una de sus exnovias, la actriz de origen ruso rompió el silencio durante un evento organizado a favor de la preservación del ajolote realizado en Ciudad de México, donde bromeó con los reporteros asegurando que no solo se molestó, sino que también le prohibió asistir a las grabaciones de la telenovela que protagoniza Aracely Arámbula.

“Sí, es más… le prohibí que fuera a grabar, pero no me hizo caso entonces de todos modos fue”, dijo entre risas.

Luego de la broma, Baeva destacó que lo más importante es la confianza que tiene en su novio, por lo que no tuvo ningún problema en saber que trabajaría con Martha Julia 12 años después del romance que sostuvieron.

“Para mí una relación de pareja se tiene que basar en la confianza. Yo a Gabriel le tengo total confianza y si no se la tuviera yo creo que no estaría ni con él ni con nadie, porque la verdad es creo que la confianza es la base de una relación, es como la base sólida de una casa, y si no tienes eso, no tienes nada. No tiene sentido seguir construyendo una relación de pareja, si no tienes confianza, entonces tiene mi total confianza, puede ir a grabar con quien él quiera y yo ahí voy a estar“, explicó ante la prensa.

Mientras que Gabriel Soto reiteró que entre él y Martha Julia existe un gran cariño y respeto como compañeros de trabajo y su relación sentimental es cosa del pasado.

“Sí, somos compañeros de trabajo y se los dijimos, fue una persona especial que me da gusto ver, que esté bien, pero fue hace anísimos y finalmente el respeto al set, a los compañeros debe prevalecer y existir”, añadió.

Sin embargo, cuando fueron cuestionados si existió una plática previa para hablar del reencuentro del actor con dos de sus ex, hubo un momento de contradicciones entre la pareja, en donde él aseguro que sí lo platicaron mientras que ella lo negó.

“No sabía que iba a estar ella (en la telenovela), de Aracely sí de hecho hice una gira previa con la obra de teatro y todo, así que no pasa nada”, sentenció.

Inclusive, Irina Baeva aseguró que cuando Gabriel Soto llegó del llamado con Martha Julia le contó cómo le fue, por lo que él coincidió en que no hay rumor que pueda afectar su relación actual.

“Mientras Irina y yo estemos bien, el mundo puede rodar“, dijo ante la cámara de Berenice Ortiz.

