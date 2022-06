Selena Gómez se pone atrevida y presume su figura en un vestido de escote revelador

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Selena Gomez continúa dando de qué hablar durante su gira de promoción de la segunda temporada de la serie ‘Only Murders in the Building’, donde comparte créditos con los actores Steve Martin y Martin Short.

En esta ocasión, la también cantante se volvió el tema de conversación en redes gracias al modelito que usó para su aparición en el programa nocturno conducido por Jimmy Kimmel.

Se trató de un ajustado vestido en color verde, cuyo escote profundo y mangas al hombro evidenciaron su despampanante figura. Para completar el look, Selena Gomez optó por unas sandalias de tacón que alargaron sus piernas.

Las fotografías de su atuendo no tardaron en viralizarse en plataformas como Twitter e Instagram, esto gracias a decenas de usuarios que se encargaron de alabar el look de la ex estrella de Disney.

“Preciosa”, “Toda una diosa”, “Me encanta que Selena y Martin Short sean los invitados de esta semana”, “Siempre bella”, “Últimamente Selena la rompe con sus looks” y “La mejor de todas”, son algunos de los comentarios que se leen en redes.

La visita de ambos famosos en el programa Jimmy Kimmel Live! se dio debido al próximo estreno de la segunda temporada de ‘Only Murders in the Building’, donde no solo este trío de actores regresarán con más aventuras, pues también se sumará a la acción la modelo Cara Delevingne.

