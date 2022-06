André-Pierre Gignac saca a relucir su pasado en el Marsella y habló sobre Zidane y su posible llegada al PSG

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Zinedine Zidane ha sonado en las últimas semanas para dirigir al París Saint Germain luego de un año sabático tras dejar el Real Madrid por segunda ocasión.

Según reportes, Zidane se ha negado a entrenar al club parisino debido a su pasado con el equipo de Marsella, uno de los más históricos en Francia.

El delantero francés André-Pierre Gignac, quien milita desde hace varios años en el fútbol mexicano con pasado en el Marsella, habló de que la posible llegada de Zidane al banquillo del PSG sería como una traición.

Dice @RMCsport que Zidane no entrenará al PSG y que espera por la selección francesa tras el Mundial.

No sé quién quiera dirigir al PSG con la obligación que pesa sobre ese equipo. — Fernando Palomo ESPN (@fernandopalomo) June 19, 2022

“Me duele el corazón. Hay que decir lo que es. Siempre he estado en la rivalidad antes de los partidos, siempre he jugado este juego. Yo estaba bañado en esta rivalidad. Nací cerca de Marsella, desde que es la rivalidad con el París. Alguien que no esté bañado en esta rivalidad te dirá que es bueno ver a Zizou volver a Francia. Pero no, para un marsellés no es bueno”, dijo Gignac.

Gignac disputó 186 partidos con el Marsella con 77 goles y 13 asistencias antes de su salto al fútbol mexicanos con el Tigres UANL.

El futbolista de la Liga MX afirmó que Zidane es uno de los grandes entrenadores del mundo, pero que preferiría verlo con la selección de Francia.

“Es un gran entrenador, así que seguro que todos los clubes lo van a querer. El París se está convirtiendo en un monstruo europeo, así que es normal que quieran a Zidane . Pero a mí, eso me dolería el estómago. A ver qué pasa con la selección de Francia, aunque creo que será complicado hacer lo que hizo Didier Deschamps. Prefiero que se tome su dolor con paciencia”.

El presidente francés, Emmanuel Macron, manifestó este miércoles su deseo de que Zinedine Zidane “vuelva” al país para entrenar a “un club francés”.

Última hora de RMC Sport: Zinedine Zidane NO entrenará al PSG la próxima temporada. Su objetivo es suceder a Deschamps en la selección francesa después del Mundial de Qatar. La puerta no está cerrada en el futuro, pero Zizou no llegará a París ahora. pic.twitter.com/OeIrhSodh6— Andrés Onrubia Ramos (@AndiOnrubia) June 19, 2022

