Policía de Nueva York que le hizo streptease a su jefe, recibe jugosas donaciones

Fue en diciembre del año pasado que un video que mostraba a una mujer haciéndole streptease a un hombre se hizo viral en redes sociales.

La razón por la que el clip tomó más relevancia fue porque los protagonistas era una policía de Nueva York y su superior durante una posada de la corporación.

“Tiendo a perseguir lo que quiero y no me detengo hasta que lo consigo. Si voy a fallar. Me levanto y lo intento de nuevo”, dijo la fémina tras lo suscitado.

“El éxito no viene sin fracaso. Aprendí a una edad muy temprana que el éxito, la riqueza y las oportunidades no se te dan o te entregan simplemente, sino que se ganan; ganado por el trabajo duro y el tiempo que dedicas. He abordado todas las tareas, todos los obstáculos que se me presentaron. Me gusta ayudar a los demás y siempre pongo a los demás antes que a mí mismo”, añadió.

#EstadosUnidos 🇺🇸

Mujer policía causa polémica por hacerle baile erótico a teniente durante fiesta navideña en #NuevaYork 🔥📹

El video ha causado indignación y ya es investigado 😳🚨 pic.twitter.com/dQrR9peo3b — Anonymous Denuncias 🇲🇽🔎🌎 (@anonymous_dsc) December 20, 2021

Tras la polémica suscitada, la mujer ha ganado fama mundial gracias a sus fotos que comparte, mismas que próximamente podrían llegar a la popular plataforma OnlyFans.

Y es que los fans de Vera Mekuli la han alentado de crear su cuenta en la página de contenido para adultos después de las postales que ha subido en Instagram.

Incluso su perfil enumera sus cuentas Cash App y Venmo, mismas que ofrece como una forma de donar a su cuenta bancaria.

Los miles de dólares han llegado a su cuenta, por lo que aceptó que su siguiente paso sería llegar a una de las fuentes de ingreso más importantes en estos momentos.

La mujer de 26 años se disculpó, pero este año fue suspendida sin goce de sueldo por su declaración contra la policía estatal de Nueva Jersey con respecto al arresto de un familiar por conducir ebrio.

