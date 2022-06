Víctima latina ayudó a resolver su propio asesinato al tomar una foto de su agresor

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Foto: Kevin C. Cox / Getty Images

La policía de Arizona arrestó a un sospechoso por la muerte a tiros de una repartidora de alimentos de 60 años, ya que la víctima ayudó a resolver el caso con una foto que tomó con su teléfono.

Rusty French, de 62 años, está acusado del asesinato en segundo grado de Pamela Martínez el 11 de junio en Glendale.

Según la policía, French admitió haber estado en la escena del asesinato, pero dijo que debe haberse desmayado.

La policía de Glendale no ha dado a conocer ningún detalle sobre un posible motivo, pero señalaron que French y Martínez no se conocían y que la mujer no le había entregado comida a French esa noche.

“Un extraño terminó quitándole la vida por nada”, dijo Monique Daniels, la hija de Martínez, de 27 años, a The Daily Beast.

Ella dijo que su madre se mudó de Colorado a Arizona en 2004 y trabajó para dos universidades locales, trabajando en Uber Eats durante su tiempo libre para ganar dinero extra.

La madre viuda de dos hijos estaba ahorrando para un baby shower para Daniels, quien tiene un hijo pequeño y está embarazada de ocho meses, y para llevar a su novio a un casino por su cumpleaños.

Daniels dijo que el día del tiroteo, Martínez llegó a casa alrededor de las 5:30 p.m. para dejar algunas bebidas para ella y su hijo y luego salió para algunas entregas.

Llamó a las 7:11 p. m., dijo que había terminado y le pidió a Daniels que preparara su bolso. Ella estaría en casa en 20 minutos y planeaba pasar la noche con su novio, dijo.

“Y nunca volví a saber de ella”, dijo Daniels.

Un testigo le dijo a la policía que antes del tiroteo, vio a Martínez sentada en su automóvil al costado de la carretera con un hombre parado afuera. Se subió a una camioneta estacionada junto a ella y se fue.

Fue entonces cuando el automóvil de Martínez se salió de la carretera hacia un área de jardinería, y la policía que respondió la encontró muerta adentro.

“Durante el curso de la investigación, se descubrió que Martínez había completado su última entrega de alimentos y, por alguna razón, tomó una fotografía de su teléfono celular de un hombre sentado en su camioneta junto a su vehículo”, dijo la policía en un comunicado.

“El hombre fue identificado más tarde como Rusty French”.

French, quien vive en Peoria, fue identificado a partir de la imagen y llamado para ser interrogado.

Las autoridades también registraron su casa y confiscaron armas de fuego, incluida una que coincidía con el tiroteo por balística, dijo la policía.

Daniels dijo que cree que el tiroteo fue un incidente de ira en la carretera, que su madre y French intercambiaron palabras después de algún tipo de conflicto de tráfico y que deliberadamente tomó la foto como evidencia.

“Sé que ella sabía lo que iba a pasar”, dijo. “Y ella no iba a dejar que sucediera sin hacer algo”.

Ella dijo que la familia está devastada. Martínez era una mujer vibrante y de voluntad fuerte que se dedicaba al culturismo hasta bien entrada los cincuenta, una “loca por la salud” que amaba los deportes y bebía batidos nutritivos todo el día.

Ella adoraba al hijo de Daniels, Elijah, que lleva el nombre de un hijo que Martínez perdió, y amaba a otros dos nietos que viven en Colorado con su hija, Errica.

“Pensamos que estaría con nosotros otros 40 años por la forma en que iba”, dijo Daniels.

Está satisfecha de que su madre desempeñó un papel en la captura del hombre ahora acusado de su asesinato.

“Estoy feliz de que lo hayan atrapado y se hará justicia, pero no arreglará nada”, dijo. “No la tenemos”. Una mujer que contestó el teléfono en la casa de French se negó a comentar con The Daily Beast. No está claro si ha contratado a un abogado.