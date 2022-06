Accidente de tránsito en Brooklyn deja a una mujer y cuatro heridos, incluido un niño años luego de que conductor huyera de la policía

Una mujer de la tercera edad y cuatro heridos, incluido un niño de 8 años, luego que un accidente de tránsito donde un conductor enfurecido huyera de la policía en Brooklyn.

El siniestro tuvo lugar cerca de las 7:15 de la noche de este sábado en 163 Ralph Avenue en Bedford Stuyvesant. Las autoridades dicen que los agentes trataron detener el vehículo que tenía placas que no coincidían. Al momento de acercarse, el sospechoso aceleró y se dirigió al norte por Ralph Avenue.

“Cuando nuestros oficiales de policía salieron de su vehículo y caminaron hacia ese vehículo a pie, ese vehículo huyó a una velocidad extremadamente alta”, dijo Judith Harrison, subdirectora en una rueda de prensa.

Una abuela, de 67 años, que cruzaba la calle, murió tras ser arrollada por el automóvil y un niño de 8 años, su nieto, se encuentra en estado de gravedad en el Centro Médico Maimónides. Además, resultaron heridos un ciclista y dos peatones más, quienes fueron atendidos por lesiones que no ponen en peligro su vida.

Dos pasajeros que estaban dentro del vehículo se fugaron de la escena. Hasta el momento, una persona se encuentra bajo custodia policial, pero no está claro si era el sospechoso que manejaba el auto.

Una persona murió en Nueva York, un niño está en estado crítico y al menos tres más resultaron heridos después de que un vehículo atropellara a peatones cerca de MacDonough St y Ralph Avenue en el vecindario BedFord-Stuyvesant de Brooklyn. pic.twitter.com/UP0kEYGnbt — Inversiones Sáenz (@InversionesSaen) June 26, 2022

“Estamos pidiendo a nuestros legisladores que hagan un análisis real de los delitos repetidos que las mismas personas están cometiendo. Y estamos pidiendo a nuestros fiscales que procesen a los neoyorquinos, no merecemos esto. Perdimos a una abuela esta noche. Perdimos a uno de mis vecinos. Perdimos a un miembro de la familia en mi comunidad. Tenemos un niño que está luchando por su vida”, dijo el alcalde Eric Adams.

“Un pequeño número de personas malas piensan que pueden hacer cosas malas y salir de la cárcel porque tenemos un mal sistema de justicia penal”, dijo el demócrata, añadiendo que estaba seguro de que los sospechosos no deberían haber estado en la calle.

“Sin siquiera saber quiénes son, te garantizo que tienen un largo historial criminal, te garantizo que tienen un historial. Eso es lo único de lo que estamos seguros”, continuó el alcalde.

“Estamos invitando a personas inocentes a morir en esta ciudad”. Woman killed, 8-year-old in critical condition after car slams into pedestrians in Brooklyn



Three other people were also hospitalized in connection with the reckless rampage, which spanned five blocks and ended at the corner of Ralph Avenue and Halsey Street in (1/2) pic.twitter.com/Dtv1Vlk3Cg— LockharTVMedia (@LockharTVMedia) June 26, 2022

Las autoridades están investigando el contenido de las cámaras de seguridad para hallar al segundo sospechoso del hecho.

