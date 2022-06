Jhonny Caz asegura que los rumores de separación de Grupo Firme no son ciertos

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Actualmente, Grupo Firme ha sido una de las bandas con mayor popularidad del regional mexicano en todo el planeta, por algo la banda ha logrado presentarse en los eventos más importante de música como en el festival de Coachella e incluso han dicho que se quieren presentar en el ‘Halftime’ del Super Bowl.

Tanto es el amor del público mexicano por el Grupo Firme que incluso se anunció que tendrían un show gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México e incluso por la participación de Jhonny Caz en la marcha del orgullo LGBTQ+ se creyó que este se daría el sábado 25 de junio, pero el vocalista lo desmintió.

Sin embargo, parece que los rumores no paran para la agrupación, pues algunos han dicho que Eduin Caz dejaría el Grupo Firme para enfocarse en un carrera como solista, algo que es común en muchas bandas.

“No, no y no. Yo no me veo en un escenario sin mis hermanos”, dijo Jhonny en una entrevista con el programa “Venga la Alegría” cuando se le habló del tema: “No, no creo, claro que no”.

Aunque Eduin Caz no estuvo en el momento para confirmar las palabras de su hermano, Jhonny Caz dijo que tienen una muy buena relación que se puede ver cada vez que suben al escenario. Sin embargo, los fanáticos de Grupo Firme tienen miedo de que una historia parecida a la de Calibre 50, en la que Edén Muñoz decidió continuar como solista. View this post on Instagram A post shared by Grupo Firme (@grupofirme)

Por otro lado, parece que Eduin Caz está envuelto en otro tipo de rumores, pues varios influencers de regional mexicano han dicho que el cantante se está separando de su esposa Daisy Anahy y que habrían terminado su relación en buenas términos

También te pueden interesar:

–VIDEO: Eduin Caz de Grupo Firme posa en ropa interior y elevó la temperatura al mostrar sus pectorales

–VIDEO: Eduin Caz de Grupo Firme recita poesía junto a la Primera Dama de México y le canta ‘Ya Supérame’

–¡Inédito! Eduin Caz de Grupo Firme y Danna Paola compartirán por primera vez el escenario en Premios Juventud