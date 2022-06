Fuertes rumores de separación suenan para Eduin Caz de Grupo Firme y su esposa Daisy Anahy

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Según las redes sociales, el vocalista de Grupo Firme, Eduin Caz y su esposa Daisy Anahí se habrían separado despues de volver de un lujoso viaje a Nueva York donde el cantante se presentó. Según las declaraciones de varios influencers del regional mexicano como @reytocino y @lachismeada, la joven pareja parece estar al que igual que Shakira y Gerard Piqué en plena crisis de pareja.

El “Rey Tocino” aseguró ser amigo de Daisy Anahy y tener permiso de la misma para dar a conocer la noticia de la separación: “Por el momento yo se los confirmo. Sí, se separaron.. Por el momento, ¿quién sabe si van a regresar? Quizás más adelante, quizás en una semana, en un mes, en un año… Las razones pues simplemente son esas …No pudieron sobrellevar la situación… A lo mejor por la falta de tiempo y a lo mejor pro problemas arrastrando. Pues ahorita lo tomaron con madurez… Y que bueno porque tienen hijos, a parte porque pues ya están grandes…”, se puede escuchar al joven hablar y confirmar la separación del vocalista de Grupo Firme, Eduin Caz.

Otro punto a tomar en cuenta es que la pareja se dejó de seguir en las redes sociales. Pero esto no representa un hecho aislado a los fuertes rumores de separación entre Eduin Caz y Daisy Anahy. Recordemos que los algoritmos de Instagram ahora prefieren contenido exclusivo de cada personalidad. Por otro lado, también la prensa ha sido objeto de “experimentos sociales” por parte de artistas como Nacho Mendoza y Sebastián Yatra. Mismos que dieron a conocer noticias falsas sobre ellos y sus amigos. Según explicaron querían demostrar la difusión inmediata y viralización de estas informaciones que no eran ciertas. View this post on Instagram A post shared by La Chismeada (@la.chismeada)

Por supuesto, esto le ha valido la crítica de la prensa y de algunos fans también, al menos para el venezolano. Otros, como es comprensible, los apoyaron. En cuanto a al cantante de Grupo Firme y su esposa, hasta el momento del cierre de esta nota, ninguno de los dos se había pronunciado. View this post on Instagram A post shared by QuéNews Bandamax (@qnws_bndmx)

Tampoco han hecho publicaciones en las últimas 24 horas. Ni en las historias de Instagram, ni en el feed del mismo. Según el “Rey Tocino” la separación se produjo después de volver en Nueva York. De hecho, esta es la última foto de ellos junto a sus dos hijos. View this post on Instagram A post shared by Daisy Anahy (@anahydpg)

Un poco antes fue el propio Eduin Caz el que compartió otra donde sale su esposa vestida muy elegante con motivo de celebrarse el aniversario de sus abuelos. Esta pareja ya había enfrentado un escándalo anterior por una mujer que hizo pública unas imágenes del cantante de Grupo Firme en una habitación. Esto en una oportunidad que le fue infiel a su esposa con esta “amante”. View this post on Instagram A post shared by Eduin Caz (@eduincaz)

Para eso momento, Eduin Caz dijo que sí era cierto de manera frontal a través de su cuenta de Instagram. También dijo que eso había sucedido hace mucho tiempo y que era una percance superado con su esposa. Dejó claro que la tercera en discordia habría querido extorsionarlo.

Mientras todo esto sucede, Grupo Firme sigue sumando colaboraciones, nuevos temas y más fechas en su Tour. La siguiente parada será la ciudad de San Francisco donde se presentarán el próximo 2 de julio . De la separación, hasta que ellos mismos no den una comunicación oficial, esto solo es un fuerte rumor. Sin embargo, todo parece indicar que esta pareja ya está viviendo los estragos de la fama con sus cosas buenas y las que no lo son tanto. Desde la edición de La Opinión les deseamos lo mejor a ambos.

