AMLO planteará a Joe Biden visas de trabajo para migrantes en reunión del 12 de julio en Washington

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que planteará a Joe Biden, en la próxima reunión del 12 de julio en Washington, la posibilidad de otorgar visas temporales de trabajo para migrantes.

“Hemos venido insistiendo en el apoyo a Centroamérica y también que se incrementen las visas temporales de trabajo, que se ordene el flujo migratorio, lo he planteado no solo al presidente Biden, desde que estaba el presidente Trump, porque hay una realidad que a ellos les cuesta mucho trabajo presentar sobre todo por sus dogmas y su política antinmigrante”, comentó.

El mandatario mexicano insistió en que tanto Estados Unidos como Canadá necesitan la fuerza de trabajo de México y Centroamérica para dejar de depender de China.

“No tienen fuerza de trabajo, no hay fuerza de trabajo ni en Estados Unidos ni en Canadá para que puedan crecer y producir y no estar solo consumiendo lo que se produce en Asia, en China, esa es una crisis evidente, dispersan recursos después de la pandemia como nunca y crecen las importaciones de China, se les llenan los puertos del pacífico con mercancía de China, electrodomésticos”, insistió.

Andrés Manuel López Obrador urgió en la necesidad de “poner orden” en el flujo migratorio para disminuir el tráfico de personas y que haya opciones para reforzar la fuerza de trabajo en América del Norte.

“¿Qué no podemos producir en América del norte y en toda América electrodomésticos?, ¿se tienen que comprar en China, se tienen que comprar en Asia?. Bueno para eso se requiere fuerza de trabajo y si hay esta política de hacer un muro o de impedir por todos los medios que lleguen migrantes, yo creo que pues se tiene que poner orden, tiene que haber legalidad, que no haya tráfico de personas, pero al mismo tiempo que haya opciones”, argumentó.

“Si no hay trabajo en el sur y ellos necesitan fuerza de trabajo, ¿por qué no llegar a acuerdos?. Qué distinto es que alguien sepa que tiene una oportunidad aunque sea temporal de ir a Estados Unidos y no tiene por qué correr todos los riesgos para llegar, un programa ordenado de acuerdo a la demanda en Estados Unidos en la agricultura, en la industria, en los servicios. No hay fuerza de trabajo”, puntualizó.

El jefe del ejecutivo mexicano precisó que en la próxima reunión con Joe Biden los temas se centrarán sobre migración y la cooperación para contrarrestar la inflación y la crisis económica.

“Desde luego el tema migratorio es central, también lo que tiene que ver con la cooperación para enfrentar el problema inflacionario. Cómo nos ayudamos mutuamente y otros temas que vamos a desarrollar. Una revisión de la necesidad de integrarnos”, dijo.

El pasado 22 de junio, durante una gira de trabajo por Baja California, el secretario de Gogernación de México, Adán Augusto López Hernández, adelantó que Estados Unidos otorgará 300,00 visas de trabajo temporales a migrantes, de las cuales 150,000 serán para mexicanos.

“Todos los días estamos conversando con el gobierno americano para tratar de generar condiciones y ahora el presidente va el próximo mes a Washington y se va a presentar un anuncio. El gobierno americano aceptó otorgar en primera instancia 300,000 visas temporales de trabajo, 150,000 que van a ser para mexicanos o extranjeros que están hoy en México esperando la posibilidad de migrar al norte”, dijo ese día el funcionario en reunión con empresarios.

