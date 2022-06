Belinda revela detalles sobre su estado de salud tras la crisis que vivió en pleno escenario

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Tras la crisis de salud que vivió en pleno escenario del Machaca Fest en México, Belinda aclara cuál es su estado de salud y a qué se deben los malestares que sufrió.

Fue durante una entrevista con el programa ‘Hoy’ donde la cantante compartió detalles sobre su estado de salud, asegurando que se encuentra bien y lo que vivió el pasado fin de semana durante el festival de música al que asistió en Monterrey, Nuevo León, se debió al cambio de temperatura y los nervios por su presentación.

“Es que en Monterrey hace mucho calor y cuando no estás acostumbrado a tanto calor, vienes de un clima distinto, más aparte la adrenalina, más el estrés, más la responsabilidad, los nervios, el vuelo, todo pasó, pero bueno, no pasó nada porque estoy bien, y esas cosas pasan”, explicó.

Destaca que, luego de pasar una larga temporada fuera de los escenarios, sentía una gran responsabilidad de responder a su público, por lo que su cuerpo resintió la carga de estrés originando una baja de presión.

“Yo tenía ansiedad porque es una responsabilidad de no subirte al escenario en un tiempo porque estuve haciendo otra cosa completamente distinta, que en actuación no tiene mucho que ver con estar en un escenario, con tanta gente y cantar, se me bajó la presión, tenía nervios, no había comido bien precisamente porque estaba con esa preocupación y angustia de que todo salga bien”, agregó.

Para finalizar, Belinda confirmó su regreso a España para continuar con la filmación de la serie ‘Bienvenidos a Eden’, producida por Netflix.

“Regreso a España porque no terminé la serie aún, me voy ahora, literal mi vuelo sale ya”, compartió.

Recordemos que fue el pasado sábado 25 de junio cuando la intérprete de “Boba niña nice” se presentó en la décima edición del Machaca Fest que cada año se realiza en el Parque Fundidora de Montrerrey, pero cuando se encontraba sobre el escenario se sinceró con su público revelando que se sentía un poco mal porque se le había bajado la presión. Enseguida, se sentó mientras esperaba a que pasara el malestar.

“Me estoy sintiendo un poco mareada y no me quiero bajar del escenario, así que hasta no desmayarme no me voy a ir, no se asusten“, mencionó ante miles de asistentes.

