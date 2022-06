VIDEO: Anuel AA termina el suelo luego de que un fan lo tumbara en el escenario

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Con su gira “Las Leyendas Nunca Mueren”, el cantante puertorriqueño Anuel AA ha regalado momentos inolvidables a sus seguidores y recolectado algunos propios. Sin embargo, no todo ha sido miel sobre hojuelas para el rapero, pues recientemente vivió los estragos de la emoción de un fan al ser derribado en pleno escenario. ¡Aquí te contamos los detalles!

Todo ocurrió en Asturias España, donde un aficionado burló la seguridad del evento, se subió al escenario en un intento de abrazar al famoso. Debido a su fuerza, lo atrapó por la cintura y lo tiró al piso mientras los guardaespaldas intentaban separarlos.

El momento quedó captado gracias a los celulares de los asistentes al concierto y dichos audiovisuales no tardaron en hacer su arribo a redes sociales, donde el puertorriqueño se volvió el blanco de críticas.

¿Anuel AA sigue extrañando a Karol G?

La caída de Anuel AA no fue el único incidente vivido durante la noche, ya que el intérprete de “China” se refirió a sus fans por el mismo nombre con el que solía llamar a su ex-prometida, Karol G, “bebecitas”.

A mitad de dicho apodo, el cantante rectificó su error diciendo que las “bebecitas” ya no estaban permitidas en sus conciertos y procedió a decir que solo eran bienvenidas las “chivirikas”, apodo de su esposa, Yailín La Más Viral.

“Qué pasa, qué pasa con todos esos bandoleros y delincuentes y las bebecitas“, puntualizó. “Todos esos chivirikas, los bebecitas ya no, ya no, ya no. No conviven, no aparecen por aquí. Todas esas chivirikas, todas esas casadas y solteras…”, añadió apresurado.

