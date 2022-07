Farruko confesó que le daba asco su carrera de antes por esta poderosa razón

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La historia de Carlos Efrén Reyes Rosado, mejor conocido como Farruko, se ha convertido en toda una inspiración dentro de la música urbana y ahora cristiana. Y es que el artista es un cantautor nacido en Bayamón, Puerto Rico, desde el 2010 está dentro de la industria musical, los principales géneros con los que acompaña sus creaciones eran: reguetón, pop latino, rap, trap y ahora música cristiana.

En pleno 2021 y con casi 12 años de carrera, Farruko decidió poner un alto a las canciones que interpretaba de reguetón, en una entrevista con el periodista Jorge Ramos declaró que tiene una razón muy especial para alejarse de lo que antes hacía y renovar su carrera como solista.

“No encontraba como volver a los escenarios porque desde que tuve esa reprogramación, sentí una especie de asco y culpa, no lo toleraba, sentía que lo que yo hacía, que lo que yo fomentaba y se veía en mi era dañino, yo miraba al espejo y decía: ‘en que me he convertido, qué yo soy ahora” FARRUKO

Otra de las cosas que mencionó fue que al ser una persona responsable tuvo que ir a ofrecer los conciertos que tenía programados desde hace tiempo, pero fue algo muy fuerte para él.

“Cuando estoy en el escenario y empiezo a cantar, traté de ajustar mi show, busqué las canciones más limpias que tenía, no dejé de cantar las canciones obviamente, hice mi espectáculo completamente” FARRUKO

Pero cuando llegaron los últimos 20 minutos, Farruko ya no pudo más y se sinceró con la audiencia. “Algo en mi estalló y me hizo recordar ‘acuérdate que te regresé’ porque antes pensó que se iba a morir, públicamente en ese momento me despedí del personaje”.

Ahora Farruko se olvidó de las letras altisonantes, las melodías prohibidas y dedica su trabajo y voz a exponer su sentir y su amor a Dios. Recientemente lanzó el tema “Luz” junto a Akim.

