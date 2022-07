Departamento de Estado ofrece 10 millones de dólares por información sobre injerencia electoral extranjera en elecciones de 2020

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El Departamento de Estado de EE.UU. anunció este jueves, a través de un comunicado, que recompensará con hasta 10 millones de dólares a quien ofrezca información para esclarecer la investigación sobre una posible injerencia extranjera en las elecciones presidenciales de 2020.

Esta recompensa del Gobierno estadounidense, mediante el programa ‘Rewards for Justice’ (RFJ), trata de servir de incentivo para obtener algún dato que conduzca a la identificación o localización de individuos o entidades extranjeras que hubieran tratado de sabotear los comicios que finalmente salió victorioso el ahora presidente Joe Biden.

Asimismo, también pretende premiar a quienes ayuden al Servicio de Seguridad Diplomática (Departamento de Estado) en sus labores de prevención, frustración o resolución de otras posibles injerencias extranjeras en materia electoral.

EEUU 🇺🇸 ofrece recompensa de hasta $10 millones a quien aporte información sobre manipulación externa de sus elecciones.



Rewards for Justice – Reward Offer for Information on Foreign Interference in U.S. Elections – United States Department of State https://t.co/Plg5xicAbz — Pedro Mario Burelli 🇻🇪🇺🇦 (@pburelli) June 30, 2022

Bajo el concepto de ‘injerencia extranjera electoral’, el Departamento de Estado contempla violaciones de la ley federal relativas al derecho a voto o la financiación de campañas electorales acometidas por “personas, agentes, gobiernos o empresas criminales”.

Entre las estrategias para conseguirlo figuran el “fraude, el robo de información personal” de potenciales votantes para influir en su decisión o socavar la confianza en las instituciones estadounidenses a través de campañas de desinformación en internet para alterar el resultado electoral. REWARD! Up to $10M for information on any foreign person or entity engaged in U.S. vote tampering, database intrusions, influence operations, disinformation, bot farm campaigns & related malicious cyber activity to interfere in U.S. #elections. Have relevant info? SEND US A TIP! pic.twitter.com/oDeOwwiYzB— Rewards for Justice (@RFJ_USA) June 29, 2022

Desde la creación del programa ‘Rewards for Justice’ en 1984, el Departamento de Estado ha pagado más de 250 millones de dólares a más de 125 personas de todo el mundo que proporcionaron información útil para prevenir atentados terroristas, así como otras acciones contra la seguridad nacional de Estados Unidos.

