Fotos: cártel del Golfo lanza advertencia a CJNG, mata a personas e incendia helicóptero en San Luis Potosí

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

La disputa entre el cártel del Golfo (CDG) y el cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) se está intensificando en el estado central de San Luis Potosí, donde fueron encontrados cuatro cuerpos maniatados y con signos de tortura, cerca de un helicóptero incendiado en el municipio de Tamasopo.

Los hechos se registraron la tarde del viernes cuando los cuatro cuerpos semidesnudos fueron hallados maniatados y con signos de tortura en la zona de Agua Buena, en las inmediaciones del puente el Ahogado.

Los cadáveres estaban maniatados y con signos de tortura

De acuerdo a los primeros reportes, los cadáveres estaban boca abajo, algunos tenían en la espalda un mensaje de advertencia del cártel del Golfo hacia los integrantes del CJNG, que está extendiendo sus tentáculos al estado de San Luis Potosí.

“Esto les va a pasar a todos los que se voltien con los p*t*s Jaliscos ATTE: CDG Cartel del Golfo”, destaca una de las cartulinas sobre los cadáveres.

“Pinches traicioneros aquí puro CDG ”, destaca otro narcomensaje.

Narcomensajes de advertencia

En las redes sociales circulan imágenes de los cuerpos encontrados en Tamasopo, uno de los fallecidos tiene una bermuda azul y playera oscura.



A otro de los cuerpos se le ve el cráneo destrozado, con la masa encefálica expuesta.

Advertencia: imágenes fuertes

⭕️Incendian helicóptero y asesinan a 4 personas en Tamasopo, San Luis Potosí



El helicóptero no fue derribado, fue incendiado en el sitio, afirma la FGE; encuentran cartulinas con mensajes alusivos al crimen organizado en la escena del crimen

https://t.co/DkoNBFgbRA pic.twitter.com/3GPsdKljAb — CÓDIGO NEGRO MX (@CODIGO_NEGROMX) July 2, 2022

Los cuerpos fueron localizados cerca de un helicóptero que fue incendiado en tierra, se descarta que haya sido derribado como se manejó en un principio.

Cuando llegaron las fuerzas armadas al lugar, aún salía de fuero de la cabina de la aeronave.

El hallazgo de los cuerpos y la aeronave incendiada se registró la mañana del viernes, según informaron fuentes de la Fiscalía de San Luis Potosí.

Advertencia: imágenes fuertes

En la escena del crimen se encontraron algunas cartulinas con mensajes alusivos al crimen organizado del Cártel del Golfo CDG. pic.twitter.com/vAOUQinoIC — El Blog del Narco 🇲🇽 (@narcoblogger) July 2, 2022

En el lugar fueron localizados cartuchos y cargadores de grueso calibre. La zona fue acordonada por fuerzas federales.



Las autoridades informaron que el helicóptero incendiado era usado para servicios turísticos, pero no se dio a conocer el propietario de la aeronave.

Encuentran cuatro cuerpos y un helicóptero incendiado en San Luis Potosíhttps://t.co/0hDe2ksxt4 pic.twitter.com/y8IWAgExhx— @telediariomty (@telediariomty) July 2, 2022

Ni tampoco se ha revelado la identidad de los fallecidos, aunque en los mensajes de advertencia los vinculan con el CJNG, grupo criminal liderado por Nemesio Oseguera “El Mencho” que ha extendido sus alcances criminales al estado de San Luis Potosí, desde finales del año pasado.

again & Again & Again

narcos Attack fire Tourist Helicopter

& Left 4 Gents Death with signs of Torture

La Puta Engendro de Satanas

de Obrador Army CIA BIDEN

fucking & Fucking & Fucking

Avatar Sanctuary Electricity

Massive + Massive Gunpowder Bombshttps://t.co/VHBm5zhEWi— Popoca Ganesh (@MixtliPopoca) July 2, 2022

En los últimos meses han surgido videos de integrantes del CJNG anunciando su llegada a San Luis Potosí, incluso haciendo pintas en las fachadas de negocios de la capital del estado.

Lo cual ha generado una disputa por el territorio con el CDG que no está dispuesto a ceder terreno a la gente de “El Mencho”.

También te puede interesar:

–Video: CJNG va con todo contra Los Viagras, “captura” e interroga a un extorsionador

–Colombia extradita a “La Negra”, hermana de “Otoniel” a Estados Unidos, es acusad de narcotráfico y lavado de activos

–Chapo Guzmán: Defensa de funcionarios demandados por el exlíder del cártel de Sinaloa pide nuevamente desestimar demanda por “malos tratos”