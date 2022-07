Aunque sus escenas fueron eliminadas de la cinta “Thor: love and thunder”, la actriz Lena Headey ahora es demandada por su agencia

Click to share on Facebook (Opens in new window)

En la industria cinematográfica no hay nada seguro hasta que una película llega por fin a la pantalla grande. Muchas estrellas se han enfrentado al mal trago de descubrir que su papel se había reducido o eliminado directamente poco antes del estreno. Esa es la situación a la que se ha enfrentado la actriz de la serie “Game of thrones”, Lena Headey, con el filme “Thor: love and thunder”. Ella fue elegida personalmente por el director de la cinta, Taika Waititi, pero su personaje no aparece finalmente en la versión final que llegará a los cines por motivos que no han trascendido.

El consuelo que le quedaba a Lena era pensar que al menos había cobrado igualmente por su trabajo -eso es lo que hizo Johnny Depp cuando lo sustituyeron por otro actor en la secuela de la película “Fantastic beasts and where to find them” poco antes de comenzar el rodaje-, pero en su caso esta situación le ha acarreado un problema legal con su agencia de representación en Reino Unido, Troika, que ha presentado una demanda en su contra.

La compañía le reclama ahora millón y medio de dólares en concepto de comisiones no pagadas, incluidos $500,000 dólares por la cuarta cinta de “Thor”, o lo que es lo mismo, el equivalente al 7 por ciento de su salario, de lo que se desprende que ella ganó $7.14 millones de dólares. La actriz ha respondido alegando que Taika se puso en contacto con ella directamente, por lo que la agencia no tuvo que negociar su participación. También añade que ocurrió lo mismo con la película “9 bullets”, otro de los filmes por los que sus representantes consideran que deberían recibir $300,000 dólares.

