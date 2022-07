Gomita vuelve a ser víctima de violencia física, revela que su novio la golpeó: “Me defendí como pude”

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La conductora de televisión, Araceli Ordaz, quien es conocida como “Gomita“, confesó ante sus 3 millones y medio de seguidores de Instagram que acaba de terminar su relación sentimental debido a que una vez más fue víctima de violencia física.

Y es que de acuerdo con una serie de videos que compartió a través de sus historias, la payasita atravesó por nuevos episodios de agresión, ahora por parte de su novio, quien la mordió en el rostro y ocasionó algunos moretones en otras partes del cuerpo.

“Me defendí como pude. Nunca se dejen. Me mordió la cara. No dejaré que ningún hombre vuelva a lastimarme“, escribió sobre unas fotografías en las que mostró las lesiones.

En las breves grabaciones confesó que alzó la voz porque no está dispuesta a pasar por una situación similar a la que vivió con su papá, a quien denunció en octubre de 2021 por violencia familiar y por lo que las autoridades le concedieron una orden de restricción para evitar que el señor Alfredo Ordaz Barajas se le acercara.

“Me costó mucho trabajo superar el tema. Me juré que nunca me iba a tocar un hombre como lo hizo mi papá, créanme que es horrible salir de una crisis así. Le doy gracias a mi mamá y a mis hermanos porque me han apoyado mucho. No le entreguen su corazón a cualquier persona”, mencionó la influencer en los videos que fueron retomados por la cuenta de Instagram de Chamonic3.

Gomita pidió a quien pudiera estar pasando por una situación similar de maltrato o humillación alzar la voz y jamás dejarse. Asimismo, destacó que está recibiendo ayuda de un psicólogo y un psiquiatra ya que no piensa permitir que nadie más vuelva a tocar su cara, ni su cuerpo y tampoco su corazón.

“En esta ocasión no fue mi papá, fue mi expareja, pero estoy muy bien. De repente estoy triste y por eso es que estoy en nuevo tratamiento psiquiátrico, pero gracias a Dios mi papá ya se alejó y estoy pidiendo esta ayuda porque estoy encontrando dónde está el gran error. Ya no va a volver a pasar”, puntualizó.

Aunque Gomita decidió mantener su relación sentimental bajo absoluta discreción, durante una entrevista con TVyNovelas confirmó que estaba estrenando novio, quien es dos años menor que ella y vivía en un país de Sudamérica.

“Me fui a enamorar a otro país, ni siquiera es mexicano, estoy muy enamorada. Desde hace como cuatro años que no tenía una pareja y ahora sí lo hago público: ¡Tengo novio formal!”, mencionó a la publicación mexicana.

