Llevó a su perrito a un campamento y se lo entregaron en cenizas

Un caso que ha provocado gran consternación y molestia sucedió en México, cuando Maple, un perrito de raza Shiba Inu, murió tras ir a un campamento, anunció su dueña.

El can vivía en Ciudad de México y tenía problemas para comunicarse con otros lomitos, por lo que su ama Adriana Mondragón decidió enviarlo a un campamento de adiestramiento llamado You Can Dog Training.

El programa que tenía una duración de dos semanas inició el pasado 26 de junio y fue encabezado por Antonio Ávila López, quien también era el entrenador personal de su mascota.

“Tuvimos varias sesiones, Maple estaba avanzando y un día nos ofreció llevarlo a su campamento, nos platicó que a través de una terapia de inundación iba a tener mejoría. Después de mucho pensarlo, aceptamos”, contó la joven destrozada porque no podrá ver más a su mejor amigo.

El día de mañana, 10 de julio, sería el último día de adiestramiento para el can, pero la madrugada de este sábado 9 recibió una llamada que representó un fuerte golpe: “Hoy, a la 1:05 a.m. me escribió Valeria Alejandra Juárez Torres, la novia de Antonio, me dijo que él iba de camino al veterinario porque Maple había chillado y creían que lo había picado una serpiente”.

Tras encontrarse en el punto que habían quedado para la entrega del can, Adriana Mondragón recibió una urna con las cenizas de su perro. Al pedir explicaciones sobre quién le autorizó cremar los restos de su perro, qué le pasó al can, por qué no había fotos y videos que constataran lo ocurrido, los presuntos responsables huyeron en su vehículo y desaparecieron de las redes sociales.

“Les pedimos que nos llevaran a la clínica y se negaron todo el tiempo. No había fotos. No querían llevarnos con su veterinario. No sabemos si es real la manera en la que murió. No sabemos si se lo robaron o qué pasó. Ni siquiera nos entregaron su plaquita”, cerró.

