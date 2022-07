Proyecto de vivienda para adultos mayores LGBTIQ+ fue vandalizado con graffitis de discurso de odio en Boston

Un proyecto habitacional para personas mayores LGBTIQ+ en Hyde Park en Boston fue encontrado vandalizado con graffitis de discurso de odio el domingo en la mañana.

Las vallas colgadas en The Pryde, un desarrollo de viviendas en la vieja escuela secundaria William Barton Rogers, fueron pintadas con pinturas en aerosol con mensajes homofóbicos.

Last night cowards vandalized The Pryde, spray painting threats to kill us & burn down our building. Join the Hyde Park community TODAY 7/10 at 4PM to stand against hate & for a welcoming, inclusive & diverse Boston. 15 Everett St HP 02136 #bospoli #mapoli pic.twitter.com/v8T5TdioCL — Gretchen Van Ness ☮️ (@vannessforMA) July 10, 2022

“Estábamos desconsolados al despertarnos esta mañana con la terrible noticia de que The Pryde fue destrozado durante la noche con discursos de odio y amenazas pintadas con aerosol en prácticamente todos los letreros”, escribió en una publicación de Facebook LGBTQ Senior Housing Inc., la organización sin fines de lucro que está desarrollando el edificio.

“No permitiremos que los matones y los cobardes detengan nuestro trabajo para crear viviendas asequibles, seguras y acogedoras para nuestros ancianos LGBTQ. No dejaremos que el odio quede sin respuesta en Hyde Park”.

THIS is our #Boston today?



Sadly the Pryde, 1st #LGBTQIA #LGBTQ SENIOR HOUSING, hs been vandalized w/hateful horrible graffiti. @BostonPolice & electeds hv been notified.



4pm NOW. 15 Everett St at Harvard Av- X #HydeParkMA Library. Join us to say #HateNotTolerated. Tell friends pic.twitter.com/IS2lFH7kBT — 🌻🌻#VotingRights A.Doremus #AbortionIsHealthcare (@AndreaDoremus) July 10, 2022

Los activistas defensores de los derechos LGBTIQ+ organizaron una manifestación frente a The Pryde el domingo en la tarde para mostrar su apoyo a la comunidad.

En la protesta, los simpatizantes del movimiento llevaban carteles que decían: “Boston se une contra el odio”, “ser gay no es una elección, el odio sí lo es” y “el amor es amor”.

Por su parte, la alcaldesa de Boston, Michelle Wu, acudió a la manifestación.

“The Pryde será un tesoro para nuestra ciudad como el primer desarrollo de viviendas para personas mayores LGBTQ amigable en Massachusetts, brindando viviendas asequibles a una comunidad acogedora e inclusiva”, dijo en un comunicado para Boston.com el domingo en la noche.

“Estos cobardes y odiosos actos de vandalismo solo han hecho que nuestro apoyo sea más fuerte y nuestro compromiso más contundente: avanzaremos aún más rápido para entregar este hermoso proyecto a una comunidad acogedora que se une con amor y alegría. No nos dejaremos intimidar en nuestro trabajo para hacer de Boston una ciudad para todos”. Hate & acts of vandalism will not be tolerated at the Pryde—or anywhere in Boston.



This affordable, LGBTQ+ senior housing development has been led by local residents, boosted by neighborhood voices & fueled by united support. We will move even faster to get it done. 🏳️‍🌈🏳️‍⚧️ pic.twitter.com/cG9knQnKqt— Mayor Michelle Wu 吳弭 (@MayorWu) July 10, 2022

Asimismo, el fiscal de distrito del condado de Suffolk, Kevin Hayden, denunció el acto vandálico en un comunicado aparte en el que se refirió a un incidente el pasado fin de semana en el que miembros del Frente Patriota marcharon por el centro de Boston.

“Me rompe el corazón ver estas horribles amenazas dirigidas a un proyecto, y una comunidad, de tanta importancia para nuestra ciudad”, expresó Hayden. “Este es el segundo fin de semana consecutivo en que Boston se ve empañado por el odio y la intolerancia. Esto no puede aguantar. Mi oficina procesará las amenazas a la comunidad LGBTIQ+ donde y cuando ocurran”.

