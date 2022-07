La guerra entre el Cártel de Sinaloa y CJNG ha desplazado a más de 850 familias en Chiapas

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La guerra entre grupos del crimen organizado por el control de territorios en el estado de Chiapas, ha dejado sin vivienda a más de 850 familias en la entidad, principalmente en las comunidades La Trinitaria y Frontera Comalapa.

Ante esta situación, los pobladores de esa región solicitaron la instalación de un puesto militar permanente, y patrullajes que eviten la ola de violencia que azota en esas zonas, principalmente originada por los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación.

A través de un documento difundido en medios locales, representantes de más de 20 localidades informaron: “Debido a la inseguridad en La Trinitaria y Frontera Comalapa, más de 850 familias, integradas por al menos cinco personas cada una, tuvieron que abandonar sus viviendas”.

En Chiapas, presuntos integrantes del CJNG, apoyados por el Cártel de Guatemala, irrumpieron en comunidades del municipio de frontera Comalapa; buscan disputarle el territorio al Cártel de Sinaloa. #EnPunto con @DeniseMaerker | #DecideInformado pic.twitter.com/tNnHtSMb4o — NMás (@nmas) July 20, 2022

Al respecto, el obispo de la diócesis de San Cristóbal, Rodrigo Aguilar Martínez, afirmó al diario La Jornada que, ante el despojo de bienes por grupos del crimen organizado, los pobladores han empezado a organizarse para defender sus casas y el territorio.

El sacerdote dijo que los católicos y los sacerdotes que trabajan en esa región fronteriza con Guatemala, le reportan constantemente la situación de riesgo y las amenazas de que les arrebaten sus casas y sus bienes.

“Les dicen ‘vete; se les respeta la vida y llévate lo que puedas’. Luego quieren regresar por más cosas y ya no los dejan. O sea que el crimen organizado se apropia de las casas y los bienes de las personas. Ya no los dejan regresar”, agregó.

Tras los enfrentamientos de ayer en Frontera Comalapa y Comitán #Chiapas trascendió el aseguramiento de un arsenal entre las que destaca un fusil calibre 50, granadas, y decenas de armas largas, bombas, un dron y camionetas con blindaje artesanal @SEDENAmx pic.twitter.com/Hv9UvqGcXB — IRMA RIBBON (@IrmaRibbon) July 16, 2022

Cabe recordar que, hace apenas unos días, esa región fue escenario de un enfrentamiento entre dos grupos del crimen organizado que se disputan el territorio.

Uno de los grupos se enfrentó también con elementos del Ejército Mexicano, con resultado de tres detenidos y armamento asegurado.

Sobre esos hechos, el obispo señaló que no se reportaron muertos ni heridos, aunque no saben si hubo víctimas o no. “Se dice que recogen los cadáveres. No me consta”, culminó.

