Aleida Núñez presume piernas y escote de infarto durante sus románticas vacaciones por Francia

Aleida Núñez continúa disfrutando unas merecidas vacaciones en Francia, desde donde ha compartido con sus seguidores de redes sociales acaloradas imágenes en las que presume sus exuberantes curvas y algunos lugares que ha visitado en compañía de su novio.

Y es que, tras su fugaz romance con un empresario millonario originario de Texas, la estrella de la telenovela ‘Corazón Guerrero‘ ha decidido darse una nueva oportunidad en el amor, pero tal como sucedió en ocasiones anteriores, sigue optando por mantener bajo absoluta discreción los detalles de su vida amorosa.

A pesar de ello, no deja de presumir su belleza con quienes la admiran a través de su perfil oficial de Instagram, en donde continuamente se luce con diminutas prendas que resaltan su silueta y dejan a la vista las curvas de infarto que la han llevado a conquistar el corazón de casi 4 millones de seguidores.

Así fue como durante una de sus más recientes publicaciones, la también cantante presumió una selección de fotografías en las que se le vio paseando por Bretaña, Francia, pero debido a las altas temperaturas que atraviesa esta región ha optado por lucir cuerpazo al máximo.

Vistiendo un short desgarrado y un ligero top de provocativo escote con estampado floral, fue como la jalisciense se lució ante la cámara para mostrar los bellos paisajes y por supuesto su anatomía de infarto que desató una lluvia de candentes propuestas y halagadores mensajes en los que sus fieles admiradores destacaron lo espectacular que luce.

Días antes, también se lució con otro conjunto blanco y negro, con el que expuso sus estilizadas piernas y abdomen de acero. Sin embargo, la serie de instantáneas fue muy bien aprovechada y por primera vez destapó el rostro de su misterioso galán, de quien hasta el momento no ha revelado su nombre, pero que ha dejado ver que no tiene problemas en presumir. View this post on Instagram A post shared by Aleida Nuñez OFICIAL (@aleidanunez)

A pesar de que no teme a las críticas, de inmediato recibió mensajes en los que la cuestionaron sobre la identidad de su acompañante y sus decisiones en el terreno amoroso.

Además de lucir espectacular con este tipo de prendas, Aleida Núñez volvió a demostrar que los trajes de baño son las prendas que mejor sabe lucir sin importar en dónde se encuentre, es por ello que se despojó de las prendas más grandes para posar con un seductor bañador negro en el que dejó ver su silueta con ayuda de algunas transparencias.

