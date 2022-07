Feliz cumpleaños a la histórica voz de The Rolling Stones, Mick Jagger

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Criado en una familia inglesa de clase media, Michael Philip Jagger asistió a la London School of Economics, pero se fue sin graduarse para seguir una carrera en la música.

A principios de la década de 1960, Jagger, junto con Brian Jones, Keith Richards e Ian Stewart, fundaron los Rolling Stones, que se convertiría en una de las bandas de rock and roll más populares y duraderas del mundo.

Mick Jagger de los Rolling Stones interpreta a Turner en la película de Nicolas Roeg ‘Performance’. Está usando un Rolls Royce que le prestó John Lennon para filmar esta escena. (Joe Bangay/Express/Getty Images)

Las muchas canciones exitosas del grupo incluyen “(I Can’t Get No) Satisfaction”, “Jumpin’ Jack Flash” y “You Can’t Always Get What You Want”. En su vida personal, Jagger se hizo famoso por su salvaje estilo de vida de estrella de rock y sus glamorosas novias y esposas.

Aunque es más conocido como cantante y compositor, Jagger también ha actuado en películas. Hizo su debut cinematográfico en Performance (1969), a la que siguió con el papel principal en Ned Kelly de 1970, sobre un forajido australiano de la vida real.

Mick y Bianca Jagger en su boda en la Iglesia de St. Anne, St Tropez, 12 de mayo de 1971. (Reg Lancaster/Daily Express/Hulton Archive/Getty Images)

Entre sus otros créditos cinematográficos se encuentran Freejack (1992), Bent (1997) y The Man from Elysian Fields (2002), coprotagonizada por Andy García, en la que Jagger interpretó al dueño de un servicio de acompañantes.

Además, Jagger y los Rolling Stones han aparecido en numerosos documentales, incluyendo Gimme Shelter de 1970, la película de Albert y David Maysles sobre el famoso festival de música Alatamont de 1969 y Shine a Light de 2008, dirigida por Martin Scorsese.

En 1995, Jagger formó su propia compañía cinematográfica, ‘Jagged Films’, que produjo la película de descifrado de códigos de la Segunda Guerra Mundial, Enigma (2001), dirigida por Michael Apted.

Mick y Bianca Jagger frente al ayuntamiento de St Tropez después de su boda, el 14 de mayo de 1971. (Reg Lancaster/Daily Express/Hulton Archive/Getty Images)

Además de sus apariciones en cámara, la música de Jagger ha aparecido en una larga lista de bandas sonoras de películas, incluidas Apocalypse Now (1979), Goodfellas (1990) y Jerry Maguire (1996).

Jagger ganó un Globo de Oro a la Mejor Canción Original por “Old Habits Die Hard”, que apareció en la banda sonora de Alfie (2004).

