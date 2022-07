Para Raúl Jiménez el retiro nunca fue una opción y ahora solo se concentra en cosas buenas para la Selección de México y el Wolverhampton

Click to share on Facebook (Opens in new window)

En entrevista exclusiva para TUDN, el delantero mexicano del Wolverhampton, Raúl Jiménez, aseguró que solo piensa en cosas buenas con su club y con la Selección de México. Además el ariete mexicano dijo sentirse emocionado por el inicio de la presente temporada y además por pensar que ya está cerca el Mundial Qatar 2022.

Aseguró sentirse contento y emocionado por el comienzo de otra temporada y ante esa realidad no deja de transmitir buena vibra y energía de cara a una temporada que está por dar inicio. Asegura que desde que sufrió la grave lesión del cráneo que le ocasionó una conmoción cerebral, siempre estuvo claro y dejar el fútbol jamás fue una opción para el.

Todo lo contrario, ante la adversidad, Jiménez se creció y luchó hasta encontrar la solución. Hasta los momentos tiene dos goles en la pretemporada con su club y asegura que va por más.

Raúl Jiménez va por más en el fútbol

Raúl Jiménez aseguró que nunca se conformaría y es por ello que seguirá adelante en búsqueda de nuevos retos y logros. “Yo creo que sí y voy por más que eso es lo que quiero, nunca conformarme con llegar a un tope y allí estar, siempre ir por más, ir hacia delante buscando nuevos objetivos y nuevas cosas que hacer con tanto el equipo como en lo personal”.

Cuestionado sobre sus compañeros de selección y el buen rendimiento en sus clubes de Europa y no así con su selección, fue muy claro. “No sé, simplemente a veces las cosas no se dan, son momentos en los que uno tiene que juntarse, estar conscientes de que si las cosas no están saliendo seguir trabajando para que salgan de mejor manera”, puntualizó.

El apoyo de la familia fue fundamental para Raúl Jiménez

Para el delantero del Wolverhampton, luego de su lesión en el cráneo, el apoyo de la familia fue fundamental.

De igual forma destacó que nunca le pusieron ni una sola traba ni nada parecido, por el contrario siempre apoyaron su decisión.

