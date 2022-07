AMLO asegura que no habrá ruptura en T-MEC tras controversia con EE.UU. y Canadá sobre energéticos

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que México no tendrá ruptura con el T-MEC tras las consultas que solicitó Estados Unidos y Canadá en materia energética.

“No va a haber ruptura, eso se los adelanto, y por qué no, no solo porque tenemos la razón, sino porque no nos conviene, y no solo es México, no le conviene a Estados Unidos, ya no es el tiempo de antes, imagínense ustedes si en México ya se están haciendo, hay, se están fabricando piezas, hay piezas de autopartes hasta para la industria bélica de Estados Unidos, ya es una integración indispensable y conveniente para las dos naciones, los dos pueblos, ya no es de que te cierro la frontera y te voy a perjudicar, tu me cierras la frontera y te vas a perjudicar tú mismo, o sea, son otros tiempos”, aseguró.

El mandatario mexicano adelantó que enviará una carta a su homólogo Joe Biden para que se aclare la controversia sobre los energéticos y preguntarle de qué se tratan las consultas.

“Estoy seguro que ni lo sabe el presidente Biden, estoy con ganas de enviarle una carta para decirle ‘oiga, qué está sucediendo, a lo mejor usted no está informado porque usted siempre me ha dicho y le creo, que nuestra relación se va a dar con un pie de igualdad, y que respeta nuestra soberanía, ¿quienes están tomando estás decisiones?, le pido que me ayude a aclarar ¿de qué se trata?’, lo estoy pensando y a lo mejor lo voy a hacer, es importante”, comentó.

“Está fue una negociación que se hizo antes, hace cuatro años y no conoce posiblemente los pormenores, le voy a explicar de que se suspendió la negociación, quiénes participaron, cómo fueron a consultar al Presidente Trump, y que él aceptó este texto”, señaló.

Andrés Manuel López Obrador, insistió en que su Gobierno no cederá la “soberanía” del país ni se va a aceptar entregar la “independencia a ningún Gobierno extranjero”.

“Aún tratándose del mercado más importante del mundo, si tener acceso a ese mercado nos implica ceder soberanía no lo aceptamos, no vamos a entregar nuestra independencia a ningún Gobierno extranjero”, comentó desde Palacio Nacional.

López Obrador sostuvo que sus contrapartes norteamericanas no tienen razón en sus argumentos y que su llegada a la presidencia mexicana se dio para mantener al país latinoamericano como “independiente”.

“El cambio (político) se dio para que México se mantuviese como un país independiente, no como colonia de ningún país extranjero. Es un asunto de dignidad, es nuestra historia no podemos traicionarnos”, comentó.

Asimismo, relató que el capítulo 8 del T-MEC fue redactado por México desde que se firmó el tratado comercial, que enfatiza que los otros dos Gobiernos confirman su pleno respeto por la soberanía y su derecho soberano a regular con respecto a sus políticas internas, en pleno ejercicio de sus procesos democráticos.

“No tienen razón (en sus consultas), no fue en vano que se detuvo la negociación (del T-MEC) casi 15 días por el artículo 8 del tratado porque me opuse a lo que ya habían negociado los funcionarios del Gobierno anterior”, señaló.

Hace una semana, el Gobierno de México recibió solicitudes de Canadá y Estados Unidos para iniciar consultas sobre la cuestionada política energética mexicana.

El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, informó este miércoles que el Gobierno de México ya está preparando la estrategia que presentará en las consultas solicitadas por Estados Unidos y Canadá, sus principales socios comerciales, dentro del T-MEC.

La principal queja de EE.UU. y Canadá se centra en sus preocupaciones por el favoritismo que da el Gobierno mexicano a sus empresas estatales Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), principalmente por la negación de nuevos permisos y la más reciente reforma a las leyes en materia eléctrica.

Con información de Agencia Reforma y Efe.

