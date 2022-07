Horóscopo de Mhoni Vidente para el fin de semana del 29 al 31 de julio de 2022

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La afamada astróloga Mhoni Vidente te dice lo que le espera a tu signo del zodiaco este fin de semana. Conoce lo que te deparan los astros a continuación.

Aries

Tu palabra de suerte estos días poder de adaptación y relaciones públicas, es decir, que para Aries está en el tiempo de estar más en conocer personas positivas y con intelecto personal y sobre todo tener el poder de adaptación para que se pueda desarrollar más en todo lo que tenga en planes para su futuro. Van a ser tres días de estar con mucha suerte alrededor de ti recuerda que es tu tiempo de crecer en lo económico y lo personal.

Viernes de estar con mucho trabajo y te van a ofrecer un contrato nuevo y va a ser muy bien pagado así no desaproveches la oportunidad. A los Aries que tiene ya pareja seguirán muy estables y de lo mejor solo traten de dejar a un lado las infidelidades y ya madurar en tu vida amorosa.

Sábado de salir de fiesta con tus amigos. Arreglas tu cuarto y sacas de tu closet lo que ya no utilizas. Recuerda ahorrar que eso te ayudará a sentir más seguro en tu vida económica. Te busca una amiga para invitarte a salir de viaje. Tu golpe de suerte con los números 03, 21 y usa más el color rojo. En este tiempo y no hagas tanta confianza con personas que acabas de conocer es mejor mantenerse al margen.

Tauro

Tu palabra de suerte es adelante sin miedo y alcanzar tus sueños, es decir, para Tauro es el momento ideal de estar avanzando en su vida laboral y crecimiento económico que te va a llegar un nuevo proyecto que te va a hacer crecer más en lo profesional y tener tus sueños ya realizados.

Fin de semana de estar con muchas tareas pendientes de tu trabajo. Te invitan a salir a cenar este viernes tu di les que sí y déjate querer y vestirte de colores fuertes para que puedas atraer más el amor. Te busca un familiar para invitarte a una fiesta. Sigue con el ejercicio que ya te estás viendo de lo mejor, recuerda que tu signo es el más atlético del zodiaco. Entras hacer la maestría o un curso de inglés solo trata de poner atención a todo lo que realizas para que no tengas ningún contratiempo en tus estudios.

Tendrás un golpe de suerte con los números 02,19 solo trata de no platicar tu suerte para venga a ti. A los Tauro que están casados les vendrá un embarazo sorpresa y a los Tauro que están solteros les va a venir un amor nuevo del signo de agua.

Géminis

Tu palabra de suerte va a ser rejuvenecimiento y fuerza vital, es decir, que saques lo mejor de tu interior y empieza a recuperar el tiempo perdido y lo mejor que va tener el signo de Géminis que se va a estar viendo más jovial y con otra mentalidad más positiva.

Fin de semana de estar reacomodando tu vida recuerda que tu signo es el más ágil de pensamiento y eso te hace siempre estar buscando el mejor bienestar para ti y este es el momento de tomar decisiones que cambien tu contorno. Te invitan a una fiesta. Recibes un dinero extra en la lotería y tus números 00,18 solo trata de no platicar tanto tus planes.

Ya no seas tan rencoroso en el amor si tu pareja todavía te ama date otra oportunidad para puedas estar en paz. A los Géminis que están soleros les va a venir un amor del signo de Aries o Libra que va ser muy compatible contigo solo no le pongas trabas la relación tu déjate querer. A los Géminis que están casados traten de no pelear por situaciones sin importancia recuerda que lo más importante de una relación es la confianza.

Cáncer

Tu palabra de suerte es crecimiento personal y energía de Dios, es decir, que para tu signo son momentos de madurar y dejar todo lo que te hacía daño atrás de ti y empezar a tener una vida más placentera y la energía de Dios es la que vive dentro de ti y te va a hacer estar mejor en todas las formas así que trata de usarla más en cada momento de tu existencia.

Fin de semana de estar con mucha prisa por salir delante de todas las situaciones complicadas que tienes en cuestiones amorosas, recuerda que tu signo es el más romántico del zodiaco, pero también el más dramático así que trata de poner en orden tus sentimientos y avanzar. Ten cuidado con las pérdidas y robos en estos días.

Viernes te invitan a salir e irte con tus amigos de fiesta que siempre vas a ser el más invitado a todas las reuniones porque eres el más platicador. Trata de ya no salir tanto de viaje y estar más tiempo con tu familia que ellos son lo principal en tu vida. Recibes un dinero extra con los números 07, 21. Te compras ropa y te cambias el look. Este domingo trata de arreglar bien tu casa y reacomodar tus muebles para que las energías se renueven en tu contorno.

Leo

Tus palabras de la suerte son pasión y supervivencia para el signo de Leo estas palabras le caen como anillo al dedo, es decir, que tiene que aplicar más la pasión en su trabajo y su vida diaria y sobre todo la supervivencia del más fuerte que sin duda es el signo de Leo.

Fin de semana de festejos, recibes varios regalos que no esperabas y te hacen una fiesta este viernes, recuerda que tu signo es una de los más fiesteros del zodiaco y el pretexto ideal es tu cumpleaños solo trata de no juntar amores del pasado para que no tengas problemas con tu pareja actual.

Cuidado al manejar, recuerda que eres muy impulsivo y eso te hace siempre estar manejando muy rápido así que calma. Te llega un golpe de suerte con los números 04, 27 solo trata de cuando lo juegues le agregues tu día de nacimiento para personalizar tu suerte. Si eres Leo soltero este fin de semana será de muchos amores fugaces y apasionados solo trata de cuidarte de no meterte en problemas. Sales de viaje corto en estos días.

Virgo

Tus palabras de la suerte liberación de lo negativo, es decir, que tu signo está en su mejor etapa de su vida y eso nos dice que va a empezar a crecer más en lo económico y personal que por fin dejara atrás todo lo negativo.

Viernes de estar con tramites de pagos atrasados recuerda que necesitas una buena administración de tus gastos. Cuídate de dolores de espalda y cuello es demasiada la tensión así trata de hacer más ejercicio y dejar el café y el refresco. Tramitas tu papelería de residencia o visa americana. Te llega la invitación a una boda familiar. Terminas de estudiar y piensa en hacer una maestría.

A los casados tendrán la sorpresa de un embarazo. Domingo de salir de viaje a visitar familiares, te cambias el look o compras ropa. Un amigo del signo de Acuario o Libra te va a traicionar ten cuidado y trata de no platicar tanto tus planes. Tendrás un golpe de suerte con los números 01, 29.

Libra

Tus palabras de la suerte son reencarnación y confianza es el momento ideal para tu signo sentirse de lo más saludable y empezar ya una nueva vida con mejor alimentación y salud mental y que la confianza no se gana se da así que tu signo como es el justiciero del zodiaco se ha ganado la confianza de los que lo rodean.

En el amor tus signos más compatibles son Capricornio. Piscis y Cáncer. Este viernes día de estar con mucha suerte en todo lo relacionado a juegos de azar y tramites de trabajos nuevos así que aprovechen este día en todos los planes que tienes de proyectos. Te llega una invitación a una boda. Trámites de un crédito de sacar un carro de agencia. Hablas con una expareja para ya cerrar ese círculo. Te cambias de carrera o decides irte a estudiar al extranjero.

El domingo será muy placentero y familiar, sabrás de una operación de un amigo y darás mucho apoyo moral. Tus números de la suerte son 05, 29. Trata de hablar con tus compañeros de trabajo y ya coordinarse mejor para sacar los proyectos que tengan en puerta.

Escorpio

Tus palabras de la suerte son solución y oportunidades en sí las palabras lo dicen todo que por fin encuentra la solución a tus problemas y que vendrá a tu vida las oportunidades de crecimiento laboral que tanto deseas.

Fin de semana de estar pintando y arreglando tu casa o departamento recuerda que a tu signo siempre le gusta vivir bien y ordenado así que aprovecha tus vacaciones para hacer los arreglos necesarios. Tendrás un pequeño disgusto con tu pareja o con alguien muy querido trata de no hablar de más y estar más tranquilo.

En este viernes te llega una junta con tus jefes de última hora para hacer cambios de puestos. Sigue con tus clases de inglés que las vas a utilizar en tu futuro. Será un fin de semana de más divertido y muchas fiestas. Cuidado con los gastos de más y trata de ahorrar lo que más que puedas. Este sábado será mágico para ti y más en lo amoroso con tus signos compatibles en este día Géminis y Cáncer y vas a tener un golpe de suerte con los números 03, 22.

Sagitario

Tus palabras de la suerte fortalecimiento y perseverancia es sin duda las mejores palabras de suerte para este signo de fuego que nos dice que su insistencia a ser mejor va dar resultado en lo laboral y en cuestión personal. Por fin tendrás una pareja estable el fortalecimiento viene hacer en tu existencia la mejor medicina.

Viernes de estar con mucha emoción por las sorpresas agradables que la vida te tiene en este día así que traten de estar de lo más positivo y sonreírle a la fortuna que en este fin de semana te va llegar lo que tanto deseas así que trata de vestirte de colores claros y ponerte mucho perfume antes de salir de casa.

Ten cuidado con los pleitos con tu pareja y trata de no darle tanta importancia o lo que te dice recuerda que tu signo es fuego y eso te hace ser muy impulsivo así que calma. Te llegan amigos o familiares de fueras para una fiesta. Amigos de Sagitario que están solteros les llegara un amor nuevo del signo de Acuario o Aries que serán muy compatibles. Tendrás un golpe de suerte con los números 04,11.

Capricornio

Tus palabras de la suerte decisiones y evolución, estas palabras le dicen al signo de Capricornio que tiene que madurar y evolucionar en su ámbito de trabajo para que tenga el éxito que tanto desea y tomar la decisión de lo que quiere en el futuro para tu vida. Recuerda que tu signo es el más fuerte de carácter del zodiaco y esto te hace siempre estar a la defensiva en tu vida así aprende ya controlarte y disfrutar de lo nuevo que tiene a tu alrededor.

Cuídate de problemas de piel e infecciones trata de ir con tu médico. No cortes a ese amor que es incondicional recuerda que ese tipo de personas siempre tiene que estar a tu lado. Sigue con tu dieta o ya piensa en hacerte una cirugía estética para lucir de lo mejor. No comas mucho porque vas a andar malo del intestino. Tendrás un golpe de suerte con los números 02, 11. Sales de viaje con tus amigos o pareja sentimental que te vas a divertir mucho, trata siempre de ser feliz en todo lo que realices.

Acuario

Tus palabras de la suerte son equilibro y sanación te dice tus palabras que es el tiempo de curar heridas del pasado que eso ya se fue y no vas poder cambiarlo y tener un equilibro en todo lo que realices para que no tengas depresiones ni angustias, que el signo de Acuario va vivir ya su mejor etapa amorosa.

Te invitan a salir de paseo este viernes con tus amigos tu ve que te vas a divertir mucho. Vuelves a ver a un amor del pasado trata de quedar en paz y seguir avanzando en tu vida. Piensas en poner un negocio hazlo que todo se te va a dar. Termina de hacer los cambios necesarios en tu casa para vivir más cómodamente.

Sabrás de una enfermedad de un familiar que estarás dando todo tu apoyo moral. Trata de dormir más en estos días para que tu fuerza se renueve al máximo. Cuídate de problemas del intestino y trata de comer más saludable y hacer ejercicio. Tendrás un golpe de suerte con los números 08, 13. Te invitan de a salir de viaje, pero va ser cerca de donde vives.

Piscis

Tus palabras de la suerte renovación y purificación, estas palabras se basan en la trasformación positiva de tu signo, es decir, que es el momento de hacer depuración de todo lo negativo de amistades y amores que solo te quitaban tiempo y renovarse por completo que la buena suerte ya te llego así que tómala es tuya. Recuerda que tu signo se hace presa de muchas energías negativas y de malas personas así trata de darte baños de pétalos rojos y blancos en día viernes para que se limpie tu energía.

Te llega una propuesta de irte a vivir lejos por un trabajo nuevo. Trata de buscar la compañía de tu familia en este fin de semana que te hará mucho bien. Tendrás un golpe de suerte con los números 09,23. Te vas de viaje y sales de compras al extranjero. Domingo de salir a pasear con tus amigos y preparar las clases de la próxima semana. En cuestión amorosa por fin te va a llegar esa pareja sentimental que tanto deseas solo trata de darse su espacio y su tiempo. Te regalan una mascota. Decides dar clases los fines de semana.

