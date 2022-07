Bárbara Mori revela el verdadero motivo por el qué no ha regresado a las telenovelas

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Bárbara Mori reapareció ante las cámaras de televisión para revelar el verdadero motivo por el que decidió alejarse de las telenovelas.

Tras el éxito de la telenovela ‘Rubí’ que protagonizó en el año 2004 y que catapultó su carrera a nivel internacional, Bárbara Mori ha preferido mantenerse alejada de los reflectores, participando en otro tipo de proyectos, entre ellos como directora de cortometrajes. Sin embargo, fue durante un reciente encuentro con los medios de comunicación en donde compartió qué características deberá tener el proyecto que la haga volver a la televisión.

La actriz y su novio, Fernando Rovzar, se convirtieron en los padrinos de lujo del fin de temporada de la puesta en escena ‘7 Años’, en donde confesó que le gustaría regresar al teatro, pero por el momento tiene otros planes en puerta.

“Me gustaría, hace muchísimo no hago teatro y me encantaría, pero ahorita estamos haciendo otros proyectos, yo creo que más adelante“, dijo ante diversos medios de comunicación.

Asimismo, la uruguaya de 44 años reveló que decidió poner en pausa su regreso a las telenovelas debido a que las propuestas que ha tenido no le parecen interesantes.

“No sé, telenovela no sé, pero estoy ahorita preparando una serie, estoy muy contenta. Es que las historias que me han ofrecido hasta ahorita no me atraen”. Bárbara Mori

Pero la actriz se mantiene fil a sus ideales, así lo demostró una vez más al compartir de forma directa qué características deberá cumplir el melodrama que marque su esperado regreso a la pantalla chica.

“Lo que busco es contar historias que toquen fibras humanas, que creo que hacen mucha falta ahorita en la humanidad y sobre todo en los tiempos que estamos viviendo tan difíciles, se necesita mucha compasión, amor, mucha empatía y razonar y reflexionar acerca de quiénes somos como humanos. Creo que ese es el tipo de historias que quisiera contar”, explicó.

Finalmente, Bárbara Mori reveló que la película donde relatará la violencia que sufrió por el abuso del alcohol de su padre se encuentra en pausa debido a que le han negado el presupuesto en dos ocasiones.

“Todavía no está porque la metí a EFICINE y me negaron de EFICINE dos veces. De pronto no te dicen (los motivos), entonces estamos esperando el dictamen”, mencionó.

