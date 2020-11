Bárbara Mori debuta como guionista de cine: “Me encantó esta experiencia”

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Inspirada por el confinamiento que vivió en los últimos meses, Bárbara Mori escribió un guión cinematográfico con el que piensa realizar su ópera prima.

La estrella, quien estuvo en el Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM) para presentar “Todo lo Invisible”, largometraje que coprotagoniza, adelantó que todavía se encuentra en proceso de revisión del argumento, pero desea filmarlo en un plazo no muy largo.

“Es que todo lo que vivimos nos lleva a muchos lugares, nos hace vivir diversas situaciones y a mí sí me puso en esta posición de escribir, de expresarme. Hice una especie de regresión a muchas experiencias de mi niñez que, aclaro, en el guión no son mías, pero que sí me sirvieron para guiarme sobre lo que escribía“, platicó Mori en entrevista.

Protagonista de telenovelas como ‘Amor Descarado’, ‘Rubí y Súbete a mi Moto’, la uruguaya-mexicana de 42 años declinó ofrecer más detalles del proyecto porque quiere consolidarlo antes de revelar el rumbo que busca seguir.

“Es que todos vivimos una situación muy difícil, de alguna manera nos golpeó, nos hizo pensar en muchas situaciones que dábamos por sentadas. Siempre había tenido la inquietud de pensar en el cine como un vehículo de expresión, todo distinto a lo que había hecho. No será una película biográfica, pero sí me sirvió para recordar muchísimas cosas que viví en la niñez y que pensé que las había olvidado, pero no, sólo estaban guardadas“, explicó.

Al hablar de la película dirigida por Mariana Chenillo, la expareja de Sergio Mayer y José María Torre mencionó que reflexionó acerca de las posibles limitaciones a las que se puede enfrentar un ser humano de forma inesperada.

Lo anterior, al mencionar el punto neurálgico de la historia fílmica, ya que Jonás (Ari Brickman), quien personifica a su esposo, sufre un accidente que lo hace perder la vista paulatinamente, por lo que ella debe lidiar no sólo con el estado físico y emocional de él, sino con el recomido de su familia.

“Mi personaje (Amanda) es muy valiente y trata de salir adelante. Como reflexión personal creo que sí me dejó la posibilidad de analizar qué sería de mi vida ante un suceso tan doloroso. Creo que incluso esta pandemia nos ha hecho revalorar los abrazos, las sonrisas. Yo soy muy de tocar, de abrazar y ¡Dios mío! No podemos, no se debe, y tenemos que aprender a manifestar el cariño de otra manera“, puntualizó la actriz.

Ayer, por la tarde, Mori acudió junto con Chenillo y Brickman al estreno en función al público de “Todo Lo Invisible”, que aún no tiene fecha de estreno en México.

“Yo quiero seguir haciendo cine, me encantó esta experiencia y me gusta mucho el proceso de rodaje“.