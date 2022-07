Aleida Núñez rompe el silencio sobre su novio y hace inesperada confesión sobre su relación

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Aleida Núñez, actriz y conductora mexicana, decidió romper el silencio y habló por primera vez de su novio francés, con quien recientemente viajó al país europeo en donde visitó algunos de los lugares más emblemáticos. La también modelo reveló algunos detalles de su relación y destacó que se encuentra muy a lado del joven, que es empresario.

Tras su relación con el millonario Bubba Saulsbury, se dijo que la actriz y cantante estaba saliendo con un camarógrafo de nombre David González, a quien le daba presentar debido a que a su situación económica. Sin embargo, en una entrevista para la revista Tv Notas, Aleida negó esto y aclaró que su actual pareja no es la persona antes mencionada.

“Mi novio, tiene 39 años y no es camarógrafo ni se llama David González ni estoy avergonzada de su situación económica, lo importante para mí es que está soltero, está libre, igual que yo y estamos intentándolo y la estamos pasando increíble” ALEIDA NÚÑEZ

La actriz de “Corazón Guerrero” adelantó que pronto revelará la identidad de su galán y destacó que, si bien quiere volverse a casar, no sólo porque es una ilusión que tiene, sino porque también quiere darle una estabilidad a su hijo Alexander, fruto de su relación con Pablo Giogovski, del que se divorció en 2017.

“Yo creo en el matrimonio y me quiero volver a casar de blanco, nada más me he casado una vez, no es tanto y estoy convencida que es importante darle una estabilidad emocional y familiar a mi hijo” ALEIDA NÚÑEZ

Dejó en claro que aún es muy pronto para hablar de una boda con su actual pareja, quien aseguró ya convive con su pequeño. Núñez, de 41 años reiteró que no es un camarógrafo ni un mesero, como se especuló anteriormente, explicó que tiene una maestría y aunque la consiente y la trata como una reina, lo que más le importa es que la respeta y no es tóxico, como otros hombres con los que estuvo en el pasado.

“Yo estoy con él porque lo admiro y lo respeto y soy muy feliz a su lado, me consiente mucho, más allá del dinero, de que me den viajes o joyas, es un hombre bueno, me respeta, me ama y no es tóxico y eso para mí, es que me trata como reina”, dijo sobre su novio quien la llevó de viaje a Francia, desde donde se lució con los atuendos más reveladores.

