David Faitelson sale al rescate del Chicharito: “Hay momentos y orden para todo”

El periodista deportivo David Faitelson se pronunció a través de sus redes sociales sobre la polémica que ha visto envuelto a Javier “Chicharito” Hernández, esto luego de negarse a darle un autógrafo a un niño fanático que se le acercó y que luego se sintió rechazado por el desprecio de su ídolo. Ante esta situación le han llovido las críticas al otrora delantero de la Selección de México que hoy hace vida en la MLS vistiendo los colores del Galaxy de Los Angeles.

El “Chicharito” pidió a sus fans tomar distancia para poder atenderlos, además lo hizo en un tono con cierta amargura que se hizo viral y desató las críticas en todas las redes sociales. Gran parte del periodismo señaló la poca humildad del delantero que no cuenta actualmente para Gerardo Martino como una opción para la selección mexicana.

Sin embargo y aunque aseguró no estar de acuerdo con la actitud de Javier Hernández, el polémico David Faitelson se refirió al tema y analizó lo que a su juicio fue el contexto de la situación.

❌✍️ ¡A los niños no! 😔



🎥 Le llovieron críticas a 'Chicharito' por negarle un autógrafo a un pequeño aficionado. 😳💥



✋ El mexicano pidió tomar distancia para atender a sus fans.



Vía TikTok: nayemcoronado pic.twitter.com/nP151y66N1 — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) August 2, 2022

David Faitelson sobre el incidente del Chicharito aseguró que hay momentos y orden para todo

Sorprendentemente el periodista deportivo David Faitelson salió en defensa de Javier “Chicharito” Hernández, y aunque aseguró no estar de acuerdo con la actitud del atacante azteca, aseguró que hay momentos y orden para todo. Además lo catalogó como un hecho aislado ante la opinión pública, el cual no debe sacarse de contexto.

“El futbolista se debe al aficionado y, sin embargo, ello no significa que este a disposición siempre del aficionado. Hay momentos y orden para todo. No me gusta lo que, en apariencia, hizo “El Chicharito”, pero no lo saquemos de contexto”, escribió el comunicador social a través de su cuenta en Twitter. El futbolista se debe al aficionado y, sin embargo, ello no significa que este a disposición siempre del aficionado. Hay momentos y orden para todo. No me gusta lo que, en apariencia, hizo “El Chicharito”, pero no lo saquemos de contexto…— David Faitelson (@Faitelson_ESPN) August 3, 2022

Las críticas al Chicharito

Por si fuera poco el tema del autógrafo, Chicharito también arrojó una bandera de México, las críticas continuaron y la mayoría coincidía en que le afectó mucho a Javier Hernández el hecho de no haber sido convocado más con su selección. Tiro la bandera? 😨 pic.twitter.com/k2ZGEAr8Gv— Antonio Camacho ⚽️ (@CantaloCamacho) August 2, 2022

Contrario a la opinión más comedida de David Faitelson, el experimentado comentarista deportivo José Ramón Fernández, cargó con todo contra Javier Hernández y le dio donde más le dolía: “Esas actitudes son las que harán que el Chicharito jamás sea un Grande. Mal, muy mal”, sentenció a través de su cuenta en Twitter. Esas actitudes son las que harán que el Chicharito jamás sea un Grande. Mal, muy mal. https://t.co/IHER0HJVjC— José Ramón Fernández (@joserra_espn) August 2, 2022 Por ahora Chicharito no se ha pronunciado sobre la situación pero lo que si queda claro es que el mexicano ha quedado muy mal gracias a la doble actitud negativa que se pudo observar en los videos que lamentablemente se hicieron viral no por su fútbol sino por un reprochable comportamiento.

