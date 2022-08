Edson Álvarez presenta el nuevo uniforme del Ajax con colores “azulcrema” y aficionados se confunden por misteriosa publicación previa

El mexicano Edson Álvarez se está afianzando como una de las figuras del Ajax y uno de los jugadores más queridos por la afición del club holandés, una muestra de ello es que es uno de los protagonista de la campaña con la que el equipo presenta su nueva indumentaria de cara a la temporada 2022-23 de la Eredivisie.

“Una generación dorada”, escribió el Ajax en sus redes sociales, a manera de introducción del video en el que Álvarez y algunos de sus compañeros, como Dusan Tadic y Jurrien Timber, lucen por primera vez su nuevo uniforme.

A golden generation ❌❌❌ pic.twitter.com/UxgJ0pVBLe — AFC Ajax (@AFCAjax) August 4, 2022

Por su parte, en su propia cuenta de Twitter, el seleccionado del Tri compartió algunas fotos tomadas en la sesión y se dijo preparado para vestirlo y ganar.

“Listo para los partidos fuera de casa, portarlo con honor”, escribió.

Ready for the away games, worn with honor. 💙 pic.twitter.com/f2WqmXeorY— Edson Álvarez (@EdsonAlvarez19) August 4, 2022

Aficionados confunden publicación del Ajax con la confirmación del fichaje de Jorge Sánchez

Horas antes de la presentación de su nuevo uniforme, el conjunto de Ámsterdam publicó una misteriosa ilustración en azul marino donde la silueta de un futbolista sostiene una camiseta dibujada sólo en un contorno dorado, que se pensó que era amarillo y que representaba un adelanto del fichaje que el Ajax está cocinando en conjunto con América, el del defensor Jorge Sánchez. Si es su cabello pic.twitter.com/Mdr3BHuhgY— mi nombre es Maie 🪐 (@EsLaMages) August 4, 2022

Sin embargo, no se trataba de eso, sino de crear expectativa por el nuevo uniforme y la silueta resultó ser de Jurrien Timber, zaguero del equipo al que, de cualquier forma, próximamente podría llegar Sánchez. Our new 22-23 @adidasFootball away kit has landed 💙— AFC Ajax (@AFCAjax) August 4, 2022

De acuerdo con prensa de Holanda y de México, ya existe un acuerdo entre el futbolista azteca y los clubes involucrados, sólo restaría afinar algunos detalles menores del contrato para estampar las firmas respectivas y poder anunciar el movimiento. ¡Mucha suerte, crack! https://t.co/r3dw9Y96gs



Jorge Sánchez tiene todo listo para dejar América y jugar en Ajax. Medios neerlandeses informan que su contrato ya fue aceptado. Conoce los detalles. pic.twitter.com/VrOqmvOsUH— Águilas Monumental (@AguilasMonu) August 4, 2022

También puede interesarte: