“Nadie puede decirme si puedo ir con mi selección”: Kalidou Koulibaly da dura respuesta al presidente del Napoli

La polémica se adueñó del Napoli y de Europa, pues hace unos días vimos como Aurelio De Laurentiis agitó la situación al decir que no fichará más jugadores provenientes de África, pues los mismos siempre se pierden parte importante de la temporada regular.

Sin embargo, ahora Kalidou Koulibaly, exjugador del conjunto italiano, mandó una importante respuesta al presidente del conjunto donde hace vida Hirving ‘Chucky’ Lozano, en el que expresó que nadie puede decirle si puede o no jugar con su combinado nacional.

“Nadie puede decirme si puedo jugar con mi selección o no. Si alguien me dijese de no ir, sería la única vez en la que estaría dispuesto a pelear. Todos en mi selección y en África creo que opinan así, todos lucharían por representar a su país y esto hay que respetarlo”.

Kalidou Koulibaly