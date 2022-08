Brote de listeria asociado a helado Big Olaf Creamery provoca varias hospitalizaciones y una muerte en diversos estados de EE.UU. 

Un brote mortal de listeria, asociado a productos de helados de la empresa Big Olaf Creamery, con sede en Florida, ha provocado diversas infecciones y hospitalizaciones en al menos 11 estados del país.

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) dijeron que hay alrededor de 25 casos de personas enfermas de listeria, de las cuales 24 son hospitalizaciones y una más falleció. La lista podría subir.

Los CDC dijeron que de cinco personas embarazadas que resultaron infectadas por listeria, una perdió a su bebé.

Entre los estados que presentan casos de listeria asociados al producto se encuentran Florida, Georgia, Pennsylvania, Nueva York, Nueva Jersey, Massachusetts, Illinois, Minnesota, Nebraska, Kansas y Colorado.

La compañía de helados anunció que “dejó de inmediato la producción y distribución del producto de helado”.

“Big Olaf está cooperando plenamente con las autoridades reguladoras para devolver con éxito todos los productos sospechosos y ha solicitado a los minoristas que detengan las ventas y eliminen el producto”, dijo en un comunicado.

La empresa también dijo a los clientes que hayan comprado el producto a no consumirlo y desecharlo de inmediato.

Luego de darse a conocer los primeros casos del brote, a principios de julio, Big Olaf Creamery frenó la producción y emitió un retiro de todos los lotes de sus productos el 13 de julio.

El Departamento de Agricultura y Servicios al Consumidor de Florida dijo que 9 de las 100 muestras ambientales recolectadas habían dado positivo por listeria monocytogenes.

La listeriosis es una infección causada generalmente por el consumo de alimentos contaminados por la bacteria listeria monocytogenes, dicen los CDC. Se calcula que anualmente 1,600 personas se contagian y 260 mueren por la enfermedad.

Los síntomas suelen variar dependiendo de la persona y la parte de su organismo que resultó infectada. Algunos signos incluyen fiebre, síntomas parecidos a los de la influenza (dolores musculares y fatiga), dolor de cabeza, rigidez de cuello, confusión, pérdida de equilibrio y convulsiones.

La afección suele presentarse con más frecuencia en mujeres embarazadas y recién nacidos, adultos de 65 años o más y pacientes con sistema inmune debilitado.

Esta no es la primera ocasión que se presentan casos de este tipo. A principios de junio de este año la marca Paris Brothers Inc. retiró varios productos de queso ante la sospecha de la misma bacteria. Un mes después Walmart hizo lo mismo y sacó varios productos de sus panaderías de la marca Great Value y Marketside ante un riesgo similar.

