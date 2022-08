El registro civil digital en México complica la vida a ciertos migrantes

MEXICO.- A principios de año, Gabriel Vergara se dio cuenta de que su pasaporte mexicano había vencido. Era inusual que algo así le pasara con sus documentos personales pero la pandemia complicó a todo el mundo y la embajada en Finladia no fue la excepción.

Gabriel Vergara vive en el país europeo desde que se casó hace 27 años con una nativa y tuvo dos hijos.

Ese mismo día que vio su pasaporte con la fecha expirada se metió a investigar en internet lo que se necesitaba para renovarlo. Leyó que tenía que presentar el viejo documento, el acta de nacimiento y comprobante de domicilio.

Para Gabriel esto no significaba mayor problema si no hubiera sido porque su acta de nacimiento… ¡No tenía un código QR ni sus datos estaban digitalizados y no aparecía en el sistema!

Gabriel tenía un acta original, tramitada en 1978, así como una copia de la foja del libro del Registro Civil. A pesar de esto, en el consulado en Finlandia le dijeron que necesitaba un documento con respaldo digital.

Así inició el calvario. El problema: reclamar el trámite sólo pueden hacerse en México y físicamente y este mexicano estaba a ¡casi 10,000 kilómetros de distancia! En otros casos, como los indocumentados en Estados Unidos, simplemente no pueden regresar

La mayoría de los estados en México aún no están al día con la digitalización de documentos y, en caso de que alguien tenga que renovar su pasaporte con base en actas de nacimiento digitalizadas se vuelve un problema.

Las autoridades de la Ciudad de México informaron que desde octubre de 2021 se podrían tramitar de manera digital copias certificadas de actas de nacimiento, matrimonio y defunción y otros documentos para vehículos de transporte, pero el acta de Gabriel Vergara simplemente no estaba.

El diputado Raúl Torres comenta que muchas veces el trámite se complica en las alcaldías

“Nosotros vamos a estar presentando puntos de acuerdo y exhortando a que las alcaldías de la CDMX y el gobierno de la ciudad para que apresuren el proceso y también se puedan modificar errores en los documentos de forma virtual”, detalló.

El rezago digital que tiene México en sus registros civieles impactó a Gabriel Guevara como no impactó a su hija, quien también tenía el pasaporte mexicano vencido. La diferencia se debió a que el acta de nacimiento de ella quedó registrada en Helsinki, capital de Finlandia. “El documento de ella sí tenía todos los requisitos”, advirtió.

La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que en los primeros seis meses del año se atendieron 1.7 millones de trámites en la red consular, ente pasaportes, matrículas consulares, credenciales para votar, visas, legalizaciones, trámites de fe pública, registro civil y otros.

Gabriel Guevara concluye que los trámites consulares suelen ser eficientes sino requieren un esfuerzo extraordinario, como el suyo.

O el de una capitalina que vive en Los Ángeles que de buenas a primeras la llamaron para decirle que los restos de su hija serían sacados de la urna y enviados a una fosa común si no atendía el tema de manera personal.

Este caso lo atendió el diputado migrante Raúl Torres porque la mujer emigrante no podía regresar a México por su situación legal. Tampoco ha querido dar su testimonio a este diario de manera directa, sino a través del legislador.

“Los panteones en la ciudad de México tienen un tiempo de expiración, entonces se cumplía justamente este tiempo, e iban a sacar el cuerpo. Y, pues, por supuesto, esta señora no podía volar a México por su estatus migratorio”, cuenta Torres.

Finalmente, el diputado pudo ayudarle, pero lo ideal es que los afectados no tengan que recurrir a apoyos políticos o a la buena voluntad de funcionarios, sino que haya un sistema de trámites a distancia automatizado para todo tipo de casos.

“Los problemas con papeles oficiales son el pan de cada día para los expatriados mexicanos”, destaca el legislador.

En el caso de la capitalina cuyos restos de la hija serían enviados al olvido, Torres dice que “Tuvieron que mover mar y tierra porque los trámites con el panteón tienen que ser personales. Y, ¿cómo va a ser personal, si la persona no puede viajar a México?

Finalmente, la madre pudo arreglar todos los papeles a distancia para exhumar a la hija, convertirla en cenizas y llevarlas a Los Angeles.

Paralelamente, la historia del pasaporte de Gabriel siguió dando vueltas.

Pasaban las semanas y el problema no se resolvía. Por un lado, en el consulado le dieron direcciones de correo a las cuales podía referir su problema.

“Lo sorprendente es que estas cuentas eran personales, no del gobierno y tenían servidores privados como Hotmail, Gmail, etcétera”, detalla.

Además, no hay manera de verificar el estatus de las solicitudes. No hay una oficialía de partes, por decirlo así, que dé acuse de recibimiento de las quejas y el proceso de atención.

Cuando enviaba sus documentos, Gabriel Vergara no tenía idea de si leían sus peticiones, si las atendían, ni tenía certeza de la protección de sus datos.

Eventualmente encontraron el acta digitalizas en el registro civil de Álvaro Obregón, pero seguían sin responderle en el teléfono del registro civil de la Ciudad de México. Además de que la habían capturado con errores. “No podía creerlo”.

A pesar de todo, el cónsul le dijo que mantuviera el proceso institucional. Un día de esos, el funcionario le llamó para darle una cita para arreglar los errores de su acta… ¡pero tenía que hacerlo en México!

Era absurdo. No tenía pasaporte mexicano para salir de Finlandia. “Lo bueno es que tengo el pasaporte finlandés, pero yo pensaba tampoco me voy a pagar ahorita un boleto de ida a México para una cita en el registro civil para que me arreglen mi acta por un error que ellos cometieron”.

Gabriel Guevara se empezó a quejar en un grupo de migración de whats app al que fue agregado por un amigo. En este grupo estaba José Luis Gutiérrez, ex titular de la Secretaría del Migrante, quien lo apoyó con algunas llamadas telefónicas orientaciones.

Así pudo tener el acta y su pasaporte pero no está totalmente a gusto: “¿Y si no hubiera estado en ese grupo?”, se pregunta. “Hay un desamparo para quienes no tienen apoyo”.

Te puede interesar:

– Pueblos de oriundos y migrantes, dueños de gasolinerías en México

– Enmienda sobre el Título 42 contra inmigrantes fue apoyada por cinco demócratas que enfrentan duro escenario electoral

– Inmigrante que perdió a su familia implora que encuentren el cuerpo de su hija