Los signos del zodiaco que siempre están tensos, según la astrología

Hay personas que simplemente no pueden estar relajadas, se estresan por cualquier cosa y sienten ansiedad cuando no tienen el control. Existe una razón astrológica para explicar por qué no pueden estar tranquilas: podrían pertenecer a los signos más tensos del zodiaco.

Estos signos desde que despiertan comienzan a sentir la tensión por llegar a tiempo al trabajo, no saber qué desayunarán, si podrán resolver los pendientes y, al final del día, se preocupan por no poder tener un descanso placentero.

Cáncer, Leo y Capricornio son los signos que más posibilidades tienen de permanecer tensos todo el tiempo, pues sus rasgos astrológicos revelan que tienen mayor propensión a este estado de incomodidad. Según un artículo de Astrotalk.com, estas son las razones:

El signo del cangrejo siempre está en un constante estado de inquietud. Su instinto protector lo hace sentir preocupación por sus seres queridos cuando no tiene conocimiento de dónde y qué hacen; se imagina lo peor.

Lo positivo de esta característica es que provoca que sea muy previsor. Se anticipa a posibles amenazas al permanecer en un estado de alerta constante.

Se ponen muy tensas cuando se trata de sus perspectivas personales. Poseen estándares muy altos de sí mismos, si reciben comentarios adversos o críticas hirientes se desequilibran.

Leo es un signo a quien le gusta tener las miradas encima, sin embargo, ser el constante centro de atención puede llevarlo a sentir tensión por ser el ejemplo.

Es organizado, responsable, orientado a los objetivos y disciplinado. Si una situación se va de sus manos o no tienen la capacidad para controlarla, entra en pánico. Prospera en el orden y la practicidad, por lo que cualquier cosa que no esté en su sitio lo saca de quicio.

Además, cuando comete errores no es capaz de superarlos; se enfrasca en ese pensamiento, por lo que siempre está en constante tensión para no volver a cometer las mismas equivocaciones.

Te puede interesar:

– Qué signos del zodiaco son más inestables emocionalmente, según astrólogos

– Los 3 signos del zodiaco más pacientes, de acuerdo con la astrología

– Descubre qué signos son los más malpensados del zodiaco