Immasoul es la nueva artista urbana que salió de Quintana Roo para recorrer el mundo con su voz

Immasoul se encuentra promocionando el lanzamiento de su nuevo tema “Cerquita del Mar”. Un tema donde el jazz, el soul, el pop y por supuesto el R&B se sienten en la dulce voz de esta mexicana. Nació en Quintana Roo y ya es comparada con las grandes artistas del género urbano como Rosalía y Tokischa.

Luego del lanzamiento de su esperado EP y de su paso por las plazas de varios de los festivales más importantes de la música de México. InmaSoul conversó en exclusiva con La Opinión. Una amena charla que dejó clara su visión sobre las relaciones “tóxicas” a propósito de la temática de la canción que lanzó hace poco también “Na’ Pa Ti” junto a Kofi.

¿Qué debe pasar para que uno toque fondo y digas hasta aquí en una relación?

Sentirte lejos de la persona que eres. Es muy claro cuando ya no nos sentimos compatibles. Es importante tener el valor de decir: suficiente y seguir adelante y no tener que estar en algo que no te hace sentir bien. Me parece como una regla matemática muy sencilla.

¿Qué crees que se aprende después de tocar fondo?

A mi parecer entenderte más a ti mismo y saber realmente lo que quieres. No hacerte perder, ni hacerle perder el tiempo a alguien involucrándote de más. En situaciones en las que sabías que no te ibas a sentir bien, aprendes siempre a forjar tu carácter y forjarte como la persona que realmente eres y quieres ser. Es parte de la vida y de procesos que todos vivimos.

¿Se te ha hecho difícil salir adelante en la música en un género donde más del 80% son hombres?

Sí, ha sido difícil. No creo que haya alguna otra cantante que te diga lo contrario. Yo siempre supe que esto sería un juego de mesa dificil. Sabía a lo que yo estaba entrando y definitivamente creo que tengo las agallas y la fuerza como para poder abrirme paso. Si muchas mujeres están en mi posición. Si no, no se habrían dedicado a esto desde un principio. Creo que la mujer es muy dura, aguanta y sabe llevarse hacia adelante.

¿Qué mensaje quieres llevar con tu música?

Me encanta la idea de contar historias. No siempre son cosas personales. A veces son cosas que me imagino. Cómo hubiese vivido yo algo, o historias de algo que yo tergiverse con la versión mía en la que siempre salgo ganando. Comparto que las mujeres se sientan cómodas consigo mismas sabiendo quiénes son.

¿Harás más colaboraciones y con quién?

Tengo un par más. Estoy muy emocionada de formar parte del disco de Raúl Sotomayor. Seguramente estará nominado a Latin Grammy. También hay algo por ahí con Leo X.

¿Qué estás escuchando y con quién sueñas colaborar?

Estoy escuchando mucho Themes en inglés. Si tengo referentes en español me lo preguntan mucho, pero estoy tratando de crear mi propio referente. Creo que con Themes sería mi gran sueño.

¿Volviendo a lo de tocar fondo, un mensaje a las mujeres que continúan en una relación de la que no pueden escapar?

Es superimportante de tener el coraje de decir suficiente y no lastimarte tanto. Mientras más rápido te salgas, más rápido comienza el duelo pero también este reencuentro contigo misma es importante. Darte un tiempo y florecer.

Con esta reflexión lmmasoul ha dejado en evidencia todo el poder femenino que emana de su obra y que proyecta a través del poderío de su voz. Aquí les dejamos uno de sus grandes éxitos “Florecer”.

Sigue leyendo:

Anitta dice desde el hospital que su “película de terror” terminó tras 9 años de sufrimiento

J Balvin saca a su mamá del hospital y lanza indirecta a Residente: “¿Quién ganó la guerra”?

“Underground”, la serie que recuerda el difícil inicio del reguetón en Puerto Rico

Yalitza Aparicio presume su belleza oaxaqueña con sofisticado look de trenzas para portada de revista

Yalitza Aparicio protagoniza portada de revista enfundada en un outfit de Dior