Madre es detenida tras golpear brutalmente a la maestra de su hija por llamarla “burra”

El amor de una madre por un hijo es tan grande que cuando ve que su pequeño o pequeña está en peligro no duda un solo momento en reaccionar, así le pasó a una mujer que golpeó a una maestra por llamar “burra” a su primogénita.

El caso que rápidamente se viralizó en redes sociales sucedió en Argentina, cuando la mamá hizo más de una cita en la escuela a la que asiste su hija para hablar sobre las agresiones de las que ha sido víctima; sin embargo, la educadora se negó en todas las oportunidades en recibirla.

Por ello, la mujer que no ha sido identificada llegó sin cita y golpeó a la docente, por lo que fue detenida por la policía y consignada a la comisaría de la Unidad Fiscal de Instrucción para enfrentar cargos por agresiones leves.

“Hizo pasar al pizarrón a mi nena y como no sabía la respuesta, le empezó a decir burra y que no sabía nada. No es la primera vez que pasa; mi señora ya vino a hablar muchas veces, pero nunca dejaron por escrito lo que pasaba con mi hija y con varios chicos del salón”, contó el padre de la menor a medios locales.

El hombre reveló que la furia de su esposa llegó cuando vio que su hija llegó con un cuaderno roto, presuntamente por el estrés que le produjo la maestra: “Fue por la impotencia de no querer llorar enfrente de sus compañeros”.

Hasta el momento se desconoce la situación legal de la mujer; sin embargo, otras madres del mismo colegio denunciaron en redes sociales que la maestra le hacía bullying a la niña, respaldando así a la madre que actuó en defensa propia.

