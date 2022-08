Mónica Noguera pudo acabar en la cárcel y aquí te decimos por qué

La presentadora de televisión Mónica Noguera podría enfrentarse a una batalla legal con el vocalista de Maná, Fher Olvera, así lo dio a conocer su ex compañero Gustavo Adolfo Infante. Pero, ¿qué la llevaría a enfrentarse a dicho proceso? Aquí te contamos los detalles.

De acuerdo con el famoso comunicador, fue en el año 2019 cuando la ex colaboradora del programa “Sale el sol” difundió información de carácter confidencial sobre el cantante, algo que podría acarrearle problemas legales.

“Fíjate que este cuate, Fher de Maná, mandó a amenazar a Mónica Noguera, una vez, Mónica contó que casi se desangra por una cirugía plástica porque empezó a perder mucha sangre. Mona lo contó normal, así al aire en el programa“, recordó Gustavo Adolfo Infante recientemente en un video publicado en su canal de Youtube.

Y es que en ese entonces Mónica Noguera afirmó que Fher Olvera se estaba desangrando durante una cirugía plástica. Si bien en el momento este comentario no representó mayor problema, días después la famosa recibió un mensaje en el que le recordaron que no debía decir eso debido a un contrato de confidencialidad. Se detalló que en caso de no respetarlo, podría ir a la cárcel.

“Voy a ser muy sincera con esto. Fíjate que hicimos un comentario en el programa y después recibí una llamada telefónica de parte de sus abogados y de su mánager, y me pidieron que por favor ya no dijera absolutamente nada de él“, reveló Noguera en ese entonces. “Si el prefiere que no diga nada, yo no digo nada, yo lo respeto mucho”.

No podemos olvidar que Mónica Noguera estaba al tanto de detalles en la vida de Fher Olvera debido a que la presentadora fue su pareja hasta 2015, incluso llegaron al altar en una ceremonia privada en compañía de algunos amigos y familiares.

Te puede interesar:

• Mónica Noguera se despide del programa “De Primera Mano”

• En un descuido, Mónica Noguera deja ver su ropa interior al probarse unas botas

• Mónica Noguera se deja ver desde la cama con un sensual bodysuit y transparencias