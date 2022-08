Reforma migratoria: trabajadores lanzan campaña para votar por quienes apoyan a inmigrantes

El Sindicato Internacional de Empelados de Servicios, SEIU, lanzó una campaña de compromiso cívico 2022 para involucrar y empoderar a los votantes en las contiendas clave del Senado y la Cámara para elegir líderes que serán campeones en la política de inmigración y responsabilizar a los republicanos por el daño casado a los inmigrantes, así como a sus familias.



We Decide, nombre de la campaña con la que cientos de trabajadores invitarán a otros a votar por quienes apoyan a inmigrantes, se espera que llegue a miles de votantes elegibles en California, Nevada, Arizona, Texas, Georgia y Florida a través de mensajes de texto y llamadas telefónicas desde ahora hasta las elecciones intermedias de 2022.



La idea de la campaña también es hacer oír sus voces en encuestas en apoyo a las familias inmigrantes.



“Para los trabajadores como yo, las elecciones son personales. Y a través de la campaña We Decide, trabajaremos para expandir el electorado e impulsar la participación entre los votantes poco frecuentes para elegir líderes que defiendan a las familias trabajadoras y tomen medidas para reducir los precios de los alimentos y la gasolina”, dijo Patricia Cuevas, miembro de la Junta Ejecutiva, miembro de SEIU-USWW y conserje. “Haga que la atención médica y la vivienda sean más asequibles, y luche con nosotros por salarios más altos y la oportunidad de unirse en sindicatos para negociar mejores trabajos”.



Laura Becerra, directora de campo del estado de Nevada para Mi Familia Vota, dijo que su equipo está comprometido con la construcción del poder político latino en Nevada: “Estamos orgullosos de unirnos a la campaña Nosotros Decidimos en asociación con SEIU Nevada Local 1107 en este trabajo electoral fundamental en la comunidad inmigrante latina”.



Angélica Razo, directora estatal de Texas para Mi Familia Vota, dijo: “Los votantes latinos en Texas siempre han exigido políticas de inmigración justas y dignas de los candidatos y seguirán haciéndolo. Al hablar directamente con los votantes que están en la primera línea de estos temas, Mi Familia Vota Texas está listo para movilizar a miles en las candentes elecciones de mitad de período de este año”.



“En CASA en Acción estamos orgullosos de ser parte de la campaña 2022 We Decide en Georgia”, acotó Luis Zaldivar (Lucho), director del estado de Georgia. para CASA en Acción.



La campaña es un esfuerzo de colaboración entre Mi Familia Vota, CASA in Action, The Florida Immigrant Coalition (FLIC), SEIU-United Service Workers West (SEIU-USWW) y SEIU Nevada Local 1107.



Te puede interesar:

* VIDEO: ‘La Migra’ detiene a decenas de inmigrantes hacinados en una lancha

* Migrantes explican por qué invierten en México… ¡a pesar de todo!