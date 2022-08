Salvador Zerboni dice que es el “campeón sin corona” de La Casa de los Famosos y se considera ganador

Luego de ganar el segundo lugar en ‘La Casa de los Famosos‘, Salvador Zerboni aseguró que se encuentra satisfecho con su participación así como el cariño del público, reconocimiento que lo hace sentir como un “campeón sin corona”.

Así lo reveló el actor mexicano durante una entrevista con el programa ‘De Primera Mano’, en donde compartió cómo se encuentra luego de un exitoso paso por el reality de Telemundo en el que Ivonne Montero se coronó como absoluta ganadora.

“Me fue increíble, estoy contento, muy cansado, sin bañarme, en casa, feliz, pero bien. Un campeón sin corona, así que muy contento y realizado”. Salvador Zerboni

El villano de las telenovelas recordó algunas polémicas que vivió junto a otras 16 celebridades, en especial el beso que le dio Osvaldo Ríos y que originó uno de los conflictos que más dio de qué hablar, pero que también se convirtió en una lección.

“Me agarró y me besó, pero yo firmé un contrato en el que no podía responder con agresión ni nada, me quedé helado y conquisté mis demonios de no arrancarle la cabeza a este hombre con su locura y estupidez, pero lo logreé y la gente contestó muy bien, pero no te puedo mentir la pasé muy mal con esa estupidez de ese señor, ya vi lo que provoco”, explicó.

Destacó que su paso por el show se convirtió en una competencia contra él mismo, en el que se puso retos personales que se convirtieron en su estrategia para sobresalir en un proyecto tan subjetivo.

“Me dediqué a tener este tipo de retos como soportar al personaje más complicado que era Laura Bozzo, fue un éxito rotundo cargarla como si fuera mi cruz”, sentenció.

Zerboni dijo estar contento con el trabajo que hizo y completamente orgulloso de los demonios que logró conquistar y lo más importante es el amor del público que le confirma que es un auténtico campeón sin corona.

“No entré al reality a dar un ejemplo, porque no soy ejemplo de nadie, tengo una cola más larga que todos que me pisen. Logré llegar al final siendo un campeón sin corona gracias a todos los errores que cometí”.

En cuanto a la reacción que tuvo el pasado lunes cuando Ivonne Montero fue nombrada como la ganadora del reality, Zerboni respondió a qué de debió esta actitud.

“No me arrepiento de nada ¿Cómo me voy a arrepentir de enojarme de no ganar? Por supuesto que uno se enoja, son los sentimientos reales, y de eso a no ser caballero. Tampoco la voy a sacar en hombros si estuvimos compitiendo uno contra otro”, sentenció.

Finalmente señaló el agradecimiento que siente hacia su público, quienes realmente lo conocieron más allá de los personajes que interpreta en las telenovelas.

“Al final de la historia es bien bonito salir y ver cómo es un rey sin corona. Ver todos los comentarios de que para la gente me llevé el reality conocieron el gran corazón que tengo. Estoy más que feliz y agradecido porque yo creo que eso habla más que cualquier suposición o comentario de nosotros mismos. La gente es la que habla, ha dicho que soy un ganador y me llevo eso”, puntualizó.

