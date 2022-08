“América es papá de estos Pumitas”: Álvaro Morales reventó a los felinos y arremetió contra su DT luego de la goleada de las Águilas

Los Pumas recibieron una goleada de 6-0 por parte de un América que pasaba por un mal momento en el campeonato. Ante esto, uno de los principales detractores del equipo felino, Álvaro Morales, aprovechó para tirarles con todo.

A través de redes sociales, el comentarista de ESPN externó su opinión en un video en el que destrozó a los Pumas, a su figura Dani Alves y a su DT Andrés Lillini.

“Este América es el padre de los Pumas y ellos son sus chiquitos”, expresó, antes de hablar de la estrella del conjunto: “Dani Alves, hoy día lamentablemente, esta leyenda ya no es Dani Alves, es ‘Nadie Alves’”, acotó.

Pero no conforme con esto, también involucró a otro de los refuerzos estelares de los auriazules, al delantero argentino Eduardo Salvio.

“Qué bueno que no se ha lastimado el ‘Toto’ Salvio, no le deseamos el mal a esta máquina de lesiones. ‘Toto’ Salvio no ha demostrado absolutamente nada“, continuó.

Finalmente, el comunicador le mandó un mensaje al entrenador del equipo, en el que ironizó sobre las consecuencias que podría para la institución si no lo hacía.

“Señor Lillini, renuncie, antes de que el doctor Miguel Mejía Barón traiga al Tuca Ferretti. Lo digo porque algo escuché, de algo me enteré, lo digo porque algo sé. Señor Lillini renuncie. Este equipo no sabe transitar el balón, no lo sabe recuperar, no sabe presionar, usted es el culpable. Pero más culpables son todos aquellos ignorantes que dijeron que este equipo iba a estar en lo más alto. Pumas es un equipo de mediocres y para mediocres; de perdedores y para perdedores”, concluyó.

Jajaajajajajajajajajajaja.



Que nunca se te olvide, pumas: ¡EL AMÉRICA ES TU PADRE y tú su chiquito!— Álvaro Morales (@AlvaritoMorales) August 14, 2022

También puede interesarte: