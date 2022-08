Julián Figueroa se disculpó por haberse besado con una fan estando casado

El actor y cantante Julián Figueroa trató de poner fin al problema que le generaron con su esposa unas fotografías difundidas por la revista TV Notas, donde fue captado besándose con quien aparentemente es una de sus fans.

“Esto se ha sacado de contexto de todas las formas posibles, aun así, reconozco que tal vez mi accionar no fue el más apropiado y le ofrezco una disculpa a mi esposa, que creo es la única a la que le puedo decir algo al respecto. Lo siento si de alguna forma mi comportamiento no fue el mejor, pero esto es ya un ensañamiento de parte de esta revista en mi contra”, señaló.

Cabe señalar que el hijo que procrearon la actriz Maribel Guardia y el desaparecido cantante Joan Sebastian, está casado desde hace cinco años con Imelda Garza-Tuñón, quien al enterarse del aparente desliz de su marido se ha distanciado de su marido al grado de que cobra fuerza la versión de que la pareja podría divorciarse.

En este sentido, Julián justificó su conducta bajo el argumento de que su fan lo tomó por sorpresa y él simplemente la abrazo para después acompañarla a que tomara un taxi.

“Es algo sacado de contexto. Es una chava que se me acercó, me pidió una foto, cuando le estaba dando la foto me da un beso, ¿cómo reaccionas? Le doy un abrazo así de que ‘gracias hermosa’, que no sé qué. Seguimos platicando… La llevo a su taxi y ya”, reveló ante varios medios de comunicación.

Asimismo, el cantante reconoció que su esposa se encuentra muy afectada por lo sucedido y solo espera que pronto pueda entender que todo se trata de una campaña en su contra.

“Imelda y yo estábamos teniendo un momento muy bonito en nuestra relación, una etapa muy linda. Obviamente ahorita está enojada, está triste, está… qué te puedo decir”, subrayó.

Con respecto al problema de alcoholismo con el cual lo relacionan por supuestamente llegar ebrio hace un par de semanas a la grabación de la telenovela “Los caminos del amor”, Figueroa también lo descartó por completo.

“Nicandro Díaz ya salió a decir que es mentira que alguna vez llegué en mal estado a Televisa, entonces, ¿cuántas mentiras puede decir juntas esta revista? Es impresionante”, señaló el intérprete quien no descartó entablar acciones legales en contra de TV Notas por haber dañado su imagen.

