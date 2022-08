Resurgen los motivos sobre por qué Brendan Fraser desapareció de Hollywood

El actor Brendan Fraser ha sido noticia recientemente después de que la película que protagonizaría, “Batgirl”, se cancelara inesperadamente a pesar de haber terminado su filmación. En el filme él lleva el papel del villano Firefly, así como por Michael Keaton como Batman y la actriz de Leslie Grace como Batgirl.

Fraser comenzó a aparecer menos en la pantalla grande a partir de 2010 y se apartó de la actuación en 2014, lo que provocó murmullos de preocupación en las redes sociales sobre sus motivos para dejar temporalmente la profesión.

Más conocido por interpretar a Rick O’Connell en la trilogía de cintas de “The mommy” y por papeles protagonistas en películas de comedia y fantasía, Fraser ha tenido una larga carrera en películas de acción. Pero, ¿por qué el actor se tomó un descanso y por qué ahora es tendencia? Éstas son las razones.

¿Qué ha protagonizado?

Fraser debutó en el cine como marinero rumbo a Vietnam en la película “Dogfight” de 1991. Su primer papel estelar fue al año siguiente en la comedia “Encino Man”, dando vida a un cavernícola prehistórico congelado. También interpretó a David Greene en “School ties”, junto a Matt Damon y Chris O’Donnell.

Su primer gran éxito de taquilla fue la cinta de comedia “George of the jungle” de 1997, y luego vinieron las películas de aventuras “The mummy” (1999) y su secuela “The mummy returns” (2001). También recibió grandes elogios protagonizando junto a Michael Caine el drama político “The quiet american” (2002). Fraser es conocido por sus papeles en “The air that I breath” (2007) y en “Journey to the center of the earth” (2008). Sin embargo, después de 2010, comenzó a aceptar menos papeles como actor y a protagonizar algunas cintas menos conocidas.

¿Qué ocurrió?

Después de actuar consecutivamente en papeles de éxito, la repentina pausa del actor no pasó desapercibido. Hay varias razones que explican su decisión de tomarse un descanso. En 2018 reveló a la revista GQ que tuvo que tomar un descanso debido al dolor crónico que experimentaba por todas las acrobacias que había hecho en sus películas. Tuvo que someterse a varias cirugías, incluida una sustitución parcial de rodilla y muchas operaciones en la espalda. Esto le obligó a mantenerse alejado de las películas de acción durante un tiempo.

Más tarde, Brendan reveló que fue agredido sexualmente por un ejecutivo de Hollywood. En 2003, durante un acto organizado por los Golden Globe y la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, Fraser fue supuestamente tocado de forma inapropiada por Philip Berk, ex presidente de la HFPA. El actor relató: “Su mano izquierda me rodeó, me agarró el trasero y uno de sus dedos me tocó en la entrepierna. Me sentí mal. Me sentí como un niño pequeño. Sentí como si tuviera una bola en la garganta. Pensé que iba a llorar”.

Fraser explicó que se distanció de Hollywood tras estos hechos y que sintió que la asociación también le había dado la espalda. “No sé si esto provocó el descontento del grupo, de la HFPA. Pero el silencio fue ensordecedor”, aseguró. Berk, por su parte, escribió en sus memorias: “Su carrera decayó sin que fuera culpa mía”.

También te puede interesar:

-Brendan Fraser luce irreconocible en “The whale”, una cinta en la que interpreta a un hombre con obesidad mórbida

-Brendan Fraser denuncia que productor de los Globos de Oro le tocó el trasero