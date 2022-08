Mexicanos destacados en el Viejo Continente, ¿cómo les fue a los aztecas en el arranque del fútbol en Europa?

El fútbol europeo está repleto de jugadores mexicanos. Cada vez son más los futbolistas aztecas que demuestran su valía durante cada jornada del balompié en el Viejo Continente. Luego de que iniciaran un par de ligas como la española y la italiana, repasa cómo les fue a las grandes piezas de El Tri.

Fútbol español con participación masiva

En España fueron varios los jugadores mexicanos que dijeron presente en la primera jornada. Jesús Corona arrancó una temporada más con los colores del Sevilla, pero no fue de gran forma. El club de Tecatito cayó derrotado 2-1 ante Osasuna. El azteca jugó de titular y fue sustituido a los 63 minutos de partido.

🇪🇸 J. Corona played 63 minutes on the defeat Sevilla 1️⃣➖2️⃣ Osasuna for Round 1 of La Liga at El Sadar in Spain.



⚽️ Tecatito got his first minutes of the Season.



🛡 Sevilla lost their first match and have 0 points. pic.twitter.com/Uvzdy1bv1N— Slim Soccer ⚽️ (@_slimsoccer) August 13, 2022

Por otra parte, un par de debuts se desarrollaron en la segunda división de España. Alonso Aceves jugó todo el partido en la derrota del Real Oviedo 0-1 ante Andorra. Marcelo Flores hizo su presentación oficial con el equipo al entrar de recambio en el minuto 65 de partido. Marcelo Flores debut for Real Oviedo pic.twitter.com/0y4FaWj01x— Haych (@AFCHaych) August 16, 2022

Una de cal y una de arena en Italia

En la Serie A, un par de mexicanos vieron acción. Hirving Lozano fue protagonista en un gran partido del Napoli que venció 5-2 al Hellas Verona. Chucky aportó en la goleada con una asistencia. Mientras que en el duelo del Cremonense y la Fiorentina, Johan Vásquez estuvo presente en la derrota de su club 3-2. Serie A is NOT ready for a re-energized Chucky Lozano 🇲🇽 this season.



Hirving was influential all game, creating multiple chances including this 🔥 assist to help Napoli kick off its campaign with a 5-2 away win.



pic.twitter.com/09oXjoyYWk— CABRA Sports 🐐 (@CabraSportsHQ) August 15, 2022

Diego Lainez acumula minutos en Portugal

Luego de su pesadilla con el Real Betis, Diego Lainez vive un segundo aire en el fútbol europeo. El mexicano debutó oficialmente con el Sporting Braga en el minuto 73 de la victoria 3-0 ante el Famalicão. Debut Day for Diego Lainez with SC Braga🌟 🇲🇽 pic.twitter.com/FojQaUVWFr— Garcia Futbol Cards (@GFCards) August 12, 2022

Eredivisie con el tricolor mexicano

Edson Álvarez comandó al Ajax de Ámsterdam en su goleada 6-1 sobre el Groningen, mientras que Erik Gutiérrez fue otro futbolista mexicano que destacó con su club para certificar una nueva goleada del PSV Eindhoven 5-2 ante el Go Ahead Eagles. Edson Alvarez's half by numbers vs. Groningen:



100% ground duels won

46 touches

35 passes completed

5 long passes

2 key passes

1 interception

1 tackle

1 assist



I know a team that needs a DM… pic.twitter.com/ofUGdxnJTO— Statman Dave (@StatmanDave) August 14, 2022

Por otra parte, Santiago Giménez fue otro futbolista que hizo su debut oficial en Europa. El “Bebote” entró en el minuto 78 de partido, pero no pudo aportar mucho en la igualdad 0-0 del Feyenoord contra el Heerenveen. 🇲🇽 𝐃𝐞𝐛𝐮𝐭 𝐨𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥



📸 @Santigim9 🔴⚪️⚫️#feyhee pic.twitter.com/tZBqHuENEd— Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) August 14, 2022

