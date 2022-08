Mujer padece extraña enfermedad, solo le creció un seno

Una historia que se ha vuelto viral en TikTok, la plataforma que se ha convertido en la favorita de chicos y grandes, es protagonizada por Rebecca Butcher, de 25 años, quien padece una extraña condición médica que provocó que solo le creciera un seno.

La joven originaria de Reino Unido contó cómo fue saber que tenía este padecimiento que la llevó a sufrir durante su adolescencia, donde lo físico es prioritario.

“Me di cuenta de que cuando pasé por la pubertad uno de mis senos crecía y el otro no“, explicó Butcher en un video que ya tiene más de 2.3 millones de visualizaciones y miles de comentarios.

“Todavía no has terminado de pasar por la pubertad. No pasa nada. No es nada. Crecerá. Es normal que las mujeres tengan uno más grande que el otro. Vuelve si no ha cambiado en unos años'”, añadió.

Si bien en un principio pensó que todo se trataba de un cambio hormonal, la mujer tuvo que recurrir a varios médicos que no supieron diagnosticarla, por lo que también buscó todo sobre lo que le sucedía en internet.

“Tenía que rellenar mi sujetador con calcetines y llevar jerseys de cuello alto para ocultarlo porque no quería que nadie lo supiera”, admitió.

Tras mucho tiempo invertido en saber lo que le pasaba, la mujer encontró que quizá padecía el síndrome de Poland, el cual se caracteriza por la ausencia de músculos de la pared torácica en un lado del cuerpo.

“Dijo: ‘Sí, estoy bastante seguro de que esto es lo que tienes, pero no puedo diagnosticarlo porque no sé nada al respecto‘”, compartió Butcher.

