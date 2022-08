iPhone 14 podría ser presentado el 7 de septiembre

La fecha de lanzamiento del iPhone 14 parece estar definida de acuerdo con rumores de los que se han hecho eco algunos analistas. La fecha escogida por Apple para la presentación oficial de su nuevo producto estrella sería el próximo 7 de septiembre.

Se trata del anuncio más importante de la compañía en lo que va de año, por lo que el secretismo es total desde la empresa liderada por Tim Cook.

Según lo que se pudo conocer los planes de Apple incluirían el presentar el nuevo teléfono para que luego, menos de una semana después, el 16 de agosto el equipo esté disponible en el mercado. Esto seguiría la tradición de la compañía de acortar lo máximo posible el tiempo entre la presentación oficial y el lanzamiento de un producto.

De acuerdo con Bloomberg, Apple notificó a sus empleados que deben esperar el lanzamiento de un nuevo producto el día 16 de agosto. No obstante, no ofrecieron más detalles al respecto, por lo que no se sabe con exactitud si se trata de un nuevo iPhone o si por el contrario la empresa tiene previsto lanzar un producto distinto.

Asimismo, también se espera que la presentación del iPhone se produzca a través de un video grabado y no de un evento en vivo, siguiendo la tendencia vista desde el inicio de la pandemia por parte de la industria tecnológica.

Los expertos recuerdan además que en el caso del lanzamiento del iPhone 13, la presentación del equipo se produjo el martes 14 de septiembre y el equipo llegó a las tiendas una semana más tarde, el viernes 24 de septiembre.

Características

Desde hace meses los expertos vienen especulando acerca de cuáles serán las novedades que incorporará esta nueva generación del iPhone sobre la cual existen altas expectativas, especialmente tomando en cuenta el éxito comercial que alcanzó el iPhone 13.

Según los analistas, el iPhone 14 contará con tecnología Always on Display, de forma tal que los usuarios podrán ver notificaciones flotantes en la pantalla del equipo incluso si este se encuentra bloqueado.

Asimismo, también se ha dicho que el equipo disponga de una pantalla sin muescas, así como una cámara principal con una resolución de 48 MP, al menos en la versión Pro del teléfono.

