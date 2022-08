Lupillo Rivera confiesa todo acerca de si Belinda le pidió o no dinero para sus arreglitos

Tras la ruptura de Belinda y Christian Nodal desde el pasado febrero trajeron diversos comentarios al respecto, pues entonces se le señaló a la española como una mujer interesada que solo utilizaba a sus parejas para beneficio económico.

Desde entonces Belinda no había hablado al respecto, fue apenas durante la celebración de su cumpleaños 33 que la cantante dijo que no necesitaba a ningún hombre para darse una vida llena de lujos, ante esto, su ex pareja Lupillo Rivera reveló si él apoyó económicamente a la intérprete de “Sapito”.

Durante su participación en el programa “Hoy”, Lupillo Rivera accedió a hablar sobre cómo fue su relación con Belinda respecto al tema económico, por lo que en la sección “De qué me hablas” el cantante rompió el silencio.

Tras presentar el video en donde Belinda asegura no necesitar a un novio para poder tener lujos y que además estando soltera podía hacer lo que ella quisiera, “El Toro del corrido” fue cuestionado por los colaboradores de Hoy si es que su ex novia le pidió algún lujo o dinero como a Christian Nodal.

“Yo lo que puedo comentar de Belinda es que fue un tiempo que pasamos muy felices, se acabó y cada quien continúo por su lado, yo más detalles no les puedo dar porque no me gusta dar detalles. Yo nunca estuve en esa posición que me pidiera dinero, la verdad, para mí Belinda siempre fue una dama conmigo, yo siempre fui un caballero con ella y hasta ahí nos quedamos los dos” LUPILLO RIVERA

Por otra parte, el cantante habló de las mujeres empoderadas en general y aseguró que aunque a los hombres les encanta ver a una mujer así fuertes e independientes, siempre van a requerir de aquel mimo que una pareja les pueda dar.

“Todas las mujeres pueden trabajar, todas las mujeres pueden ser empoderadas todo el tiempo, son las más fuertes del mundo, pero yo creo que la mujer siempre le falta ese ‘mi amor aquí estoy para lo que se te ofrezca, ¿estás cansada?, aquí estamos’, yo digo ‘si están cansada aquí estoy para sobarte los pies’, pero hasta ahí, que ella siga chambeando al 100 por ciento” LUPILLO RIVERA

