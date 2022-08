“Me dolió muchísimo”: Riqui Puig rompe el silencio y habla sobre el trato recibido en el FC Barcelona

El nuevo jugador de LA Galaxy, Riqui puig, quien ya tiene una fecha tentadora para comenzar con su andanza en la Major League Soccer, se tomó un tiempo para hablar de su último equipo, el FC Barcelona, conjunto que lo formó y luego terminó dejando salir para así llegar al equipo de Los Ángeles.

En conversaciones, el nuevo mediocampista español para el conjunto angelino, explicó a Fox lo mucho que le dolió ver como todos sus compañeros estuvieron en Estados Unidos realizando la pretemporada, a la cual él no fue invitado y terminó realizando entrenamiento en España.

One step closer to his debut ⚡️ @RiquiPuig x #LAGalaxy pic.twitter.com/AgmyfYU9D4

“Estar en Barcelona mientras todos mis compañeros estaban en Los Ángeles jugando partidos… La verdad es que a mí me dolió muchísimo. A veces hay que tomar decisiones, ellos tomaron esta, pero no la comparto. Tengo que darle las gracias al Barça porque gracias a ellos soy quien soy como jugador. El último tramo de mi vida en Barcelona no fue como me gustaría o no me trataron como me gustaría. Es algo que se puede olvidar y no pasa nada.”

Riqui Puig