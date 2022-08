Pastor de Missouri regaña a congregación porque no le compró costoso reloj

Un video que circula y no tardó en hacerse viral en redes sociales muestra el momento en que un pastor le reclama a su congregación por no cumplir con el regalo que le darían desde inicio de año.

El llamado hombre de Dios, residente de Missouri, no ocultó su molestia porque no lleva puesto en su brazo el reloj de la marca Movado, el cual tiene un costo aproximado de 3 mil dólares, que sus fieles le habían prometido.

“Puedes comprar un reloj Movado y sabes que pedí uno el año pasado. Ya estamos en agosto y todavía no lo tengo”, le reclamó el pastor a sus seguidores.

El caso tomó tanta relevancia que medios locales entrevistaron a los asistentes a la ceremonia para saber más detalles de la polémica acción. Los fieles señalaron que no tenían más dinero para darle al pastor.

“Honrar a los pastores de Dios”, dice Carlton Funderburke y agrega: “Mira, así sé que todavía eres pobre, estás arruinado, estás arruinado y yo disgustado por la forma en que me has estado honrando”.

¿No valgo el dinero que gastas en McDonald’s? ¿No valgo el dinero de Red Lobster?”, siguió reclamando el hombre que oficiaba el sermón.

Tras darse cuenta que su actitud fue duramente criticada y que su nombre encabezó las principales portadas de los medios de comunicación, el hombre apareció en un video para ofrecer disculpas y asegurar que todo lo que se ve en el video fue malinterpretado.

“Aunque hay contexto detrás del contenido del clip, ningún contexto será suficiente para explicar el dolor y la angustia causados ​​por mis palabras. He hablado con aquellos ante quienes soy responsable y he recibido su corrección e instrucción. También me disculpé en privado con nuestra iglesia, que me ha brindado su amor y apoyo”.

