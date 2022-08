Administración de Biden estaría pensando en no seguir pagando las vacunas y tratamientos COVID-19

El gobierno del presidente Joe Biden planea transferir al mercado comercial la vacuna contra el COVID-19 y los tratamientos para dicha enfermedad, con lo que, en años venideros, representaría un costo para los consumidores.



Durante la pandemia, el gobierno federal ha estado comprando vacunas y tratamientos contra el COVID-19 y poniéndolos a disposición sin costo.



El próximo 30 de agosto, el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS por sus siglas en inglés) realizará una sesión de planificación con representantes de fabricantes de medicamentos, farmacias y departamentos de salud estatales que tengan interés en una industria de tratamiento de COVID-19.



Hablarán sobre el reembolso y la cobertura, las cuestiones reglamentarias y el acceso a las vacunas y el tratamiento para las personas sin seguro.



Un portavoz del HHS indicó que estiman que el traslado de los pagos de medicamentos y vacunas contra el Covid-19 al mercado comercial demore meses.



Dawn O’Connell, subsecretaria del HHS para preparación y respuesta, dijo: “Sabíamos que en algún momento necesitaríamos pasar al mercado comercial, y ahora nos estamos acercando a ese momento”.



“No queremos hacerlo por decreto”, añadió.



Uno de los desafíos que incluye este cambio, es el cómo hacer que las vacunas y los tratamientos estén disponibles para aproximadamente 30 millones de personas sin cobertura de seguro.



Por su parte, dijo Anne McDonald Pritchett, vicepresidenta sénior de Pharmaceutical Research and Manufacturers of America, o PhRMA, expresó: “Hay problemas de reembolso, acceso equitativo a las vacunas y el tratamiento, y distribución que deben resolverse”.



Las grandes ganadoras con esta modificación seguirían siendo las compañías farmacéuticas como Moderna Inc., Pfizer Inc. y su socio BioNTech. Tan solo Pfizer reportó $ 8.1 mil millones en ventas globales durante el segundo trimestre para su tratamiento Covid-19, Paxlovid.



De acuerdo con The Wall Street Journal, hasta febrero, compañías como Pfizer y Moderna habían reportado al menos $79 mil millones en ventas globales combinadas de vacunas y tratamientos contra el COVID-19 para 2021.



Tanto la administración de Donald Trump como la de Joe Biden siempre planearon cambiar el proyecto de ley de vacunas y tratamientos de COVID-19 del gobierno a particulares, camino que ya se empieza a trazar.

Te puede interesar:

– COVID: descubren nuevo anticuerpo que neutralizaría todas las variantes

–COVID puede causar niebla mental y psicosis aun después de dos años de infectarse